Ветеранам Великой Отечественной войны и отдельным категориям граждан будет оказана единовременная материальная помощь к 75-летию Победы

Источник материала: Полесская правда

Ветеранам Великой Отечественной войны и отдельным категориям граждан будет оказана единовременная материальная помощь в связи с празднованием в следующем году 75-летия Победы советского народа. Соответствующий Указ № 491 подписал 30 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Предполагается, что общее число получателей денежной помощи составит около 20 тысяч человек. Ее планируется выплачивать с 1 апреля по 1 мая 2020 года.

Материальная помощь будет оказываться дифференцировано. Героям Советского Союза будет выплачено 2,5 тысячи рублей. Помощь в размере 1,7 тысячи рублей окажут инвалидам и участникам войны, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года и в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах.

Награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу, работавшим на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках дорог, на предприятиях, в учреждениях и организациях в годы блокады Ленинграда и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» выплатят 900 рублей.

Помощь в размере 700 рублей окажут членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или пропавших без вести в годы войны, бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем и гетто, инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период войны либо с последствиями военных действий.