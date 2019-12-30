Как это - жить в одном доме с милыми крысами. Репортаж о символе следующего года

Источник материала: Tut.by

По восточному календарю 2020 год — год Крысы. Несмотря на это, заводчики не советуют необдуманно дарить крыс на Новый год. По их мнению, заводить такое животное нужно, хорошо к этому подготовившись. Как это — жить в одном доме с милыми крысами, рассказали в минском коллективном питомнике декоративных крыс Iron Rat.





Чем особенны декоративные крысы: просыпаются, когда темно, людей не боятся

Марина Мисюра работает дизайнером-верстальщиком. А еще она одна из двух заводчиц белорусского коллективного питомника декоративных крыс Iron Rat. Крысы живут у нее уже около 15 лет, а все началось с того, как она подкармливала пасюков — диких крыс — возле дома. Заметив это, папа подарил Марине декоративную крысу.



У Марины Мисюры декоративные крысы живут уже 15 лет

Сейчас у Марины живет 15 племенных декоративных крысаков-мальчиков и один пасюк, их она называет своей стаей. Пасюка нашли весной прошлого года в строящемся доме в деревне и назвали Кикутиё.

— Его нашли слепым крысенком и докармливали из пипетки, потом он переехал жить ко мне, — вспоминает Марина.

У второй заводчицы из питомника — крысы-девочки. Это важное правило, чтобы разнополые крысы не жили вместе и встречались только в момент скрещивания. Мальчики считаются более спокойными, чем девочки. Они немного поиграли, поели и легли в гамак в клетке, а девочки, если не спят, то постоянно мельтешат.

Мы приходим в питомник вечером, когда крысаки просыпаются — они сумеречные животные. Зимой крысы встают примерно в 7 утра, снова ложатся спать в районе 10 часов, просыпаются в 17−18 часов вечера и ложатся в 22 — 23 часа.





Крысаки вылазят со своих гамаков, и Марина спускает их на пол. Животные мило шевелят усиками и перебирают лапками. Им дают лакомство — кукурузу. Они сначала пытаются ее отобрать друг у друга, затем начинают есть зернышки вместе.

Все провода в комнате, где живут крысаки, подняты с пола, чтобы они их не перегрызли. Спят животные в гамаках в клетках, к людям в кровать ночевать они не приходят. Хотя пасюки, рассказывает Марина, любят поиграть с хозяйкой: влететь под одеяло и на скорости бегать туда-сюда.

Людей декоративные крысы, в отличие от диких, не боятся. Звери очень любопытные, не кусаются.

Подружиться с нами вылезает крысак Джонни. Называть крыс принято на букву латинского алфавита в зависимости от того, какое это по очереди потомство. Джонни очень активный — он с любопытством смотрит на журналистов TUT.BY, нюхает руки.





Крыса рожает один раз за всю жизнь в возрасте от пяти до восьми месяцев. В среднем у нее 10−11 детей. Живут звери примерно два с половиной года. В питомнике Марины есть крысиный пенсионер — ему 2,1 года. Ухаживать за старичками нужно больше, чем за молодыми крысами.

— Если совсем старенькие дедушки, то они уже не ходят. Он лежит на своей пеленочке и справляет нужду под себя, пеленочку три-четыре раза в сутки нужно поменять, пузико помыть — и так каждый день, — говорит Марина.

По словам собеседницы, жить с крысаками не сложно, от них она получает много позитивных эмоций. Крысы — очень ласковые животные.

— Наверное, это единственное животное, которое может поухаживать за человеком. Они воспринимают человека, как большую крысу: могут лапками волосы перебирать, маникюр очень любят делать и хозяину ногти обчищают со всех сторон, брови вычесывают. У них вот такое нежное и ласковое ухаживание за хозяином.

Крысы очень хорошо поддаются дрессировке и быстро учатся трюкам.

Как подготовиться к тому, что у вас дома будет жить крыса

Пород у крыс нет: и декоративные, и дикие относятся к роду rattus norvegicus. Племенные крысы не продаются, да и по словам Марины, заводчики вообще не любят это слово — «продавать». Потому что они очень ответственно относятся к выбору семьи, в которой будет жить крыса — пока ей не покажут фото, подтверждающее, что купили клетку, крысеныша она не отдаст.





— Человек, который хочет взять у нас крысенка, должен понимать, что крысы — социальные животные. Их не держат по одной, надо, чтобы их было как минимум две однополые.

Для крыс нужно купить клетку и все аксессуары — гамаки, домики, поилки, мисочки, наполнитель, корм, аптечку. Все это будет стоить в зоомагазине как минимум 200 рублей. При этом на одну крысу должно быть два спальных места, чтобы животные за него не дрались. Ветеринаров, которые специализируются на помощи крысам, раньше было не много, сейчас в Минске их пять-шесть человек, есть и в областных центрах. По словам Марины, у крыс своя специфика лечения — некоторые препараты можно ввести кошке или собаке, но нельзя крысе.





Кроме корма крысам нужно давать фрукты и овощи, отварное мясо без соли и специй, творог, несладкий йогурт без добавок. Сыром животных, кстати, нельзя, потому что он жирный и соленый и вреден для печени.

В месяц только на корм и наполнитель для туалета уходит примерно 20−30 рублей. Для Марины быть заводчицей — скорее хобби.

— Это работой быть не может — неприбыльное дело, просто интересно, когда их много.

Почему заводчики просят не дарить крыс на Новый год

Сейчас в преддверии Нового года, а будущий год по восточному календарю — год Крысы, многие ищут крыс в подарок. Но Марина и заводчики просят этого не делать, потому что покупка домашних животных должна быть осознанной.





— Человек должен сам захотеть завести крысу, подготовиться к этому, найти всю информацию по животному. Если родители ребенка против такого подарка, то могут вынести животное на помойку. А крыса зимой погибнет в первый же день, так как она не приспособлена жить на улице: не будет знать, где найти еду, замерзнет, для нее опасны вороны, кошки и собаки.

Марина рассказывает, что в прошлые годы после праздников часто на улице находила декоративных крыс.

— Могут просто на улицу выставить клетку с крысой, потому что относятся к животному, как к игрушке.





Сейчас в Беларуси в питомниках крысы стоят около 40 рублей, в зоомагазинах и на рынках — даже дешевле.