|
31 декабря и 1 января. Как будет работать транспорт в Минске (много изменений)
31.12.2019 09:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В новогоднюю ночь и 1 января общественный транспорт в Минске будет ходить по особому графику. Собрали в одном тексте главные изменения, информация — с сайтов предприятия «Столичный транспорт и связь» и Минского метрополитена.
Новогодняя ночь. Наземный транспорт
В новогоднюю ночь в Минске будут работать автобусы, троллейбусы, трамваи — предусмотрено несколько десятков маршрутов. На схеме указано, какие маршруты будут развозить горожан.
А вот Минска будет ходить транспорт в новогоднюю ночь. Ищите свои маршруты">здесь можно почитать подробности про интервалы, с которыми будет курсировать общественный транспорт.
Новогодняя ночь. Метро
31 декабря, метрополитен
Станции «Немига» и «Октябрьская» будут закрыты на вход в 4 часа 15 минут. На все остальные станции нельзя будет зайти после 4 часов ровно.
После небольшого перерыва метро снова начнет работать — уже в 5.30.
В ближайшие выходные — 1 и 2 января — метро будет работать по графику воскресных дней. Как поезда пойдут в другие дни на неделе — информация на
1 января. Что отменят, где уменьшат число автобусов
Транспортники Минска
1. Отменяется работа в период с 6.00 до 14.00:
2. Отменяется работа в период с 6.00 до 10.00:
3. Отменяется работа в период с 8.00 до 11.00:
4. Уменьшается количество подвижного состава в период с 6.00 до 14.00:
5. Уменьшается количество подвижного состава в период с 6.00 до 10.00:
6. Отменяется работа автобусов № 66, 76Э, 83Э, 89Э, 94С, 114С, 125, 151Э.
7. Отменяется работа маршрутных такси № 1051-ТК «Комаровский рынок — ТЦ Ждановичи», № 1063-ТК «ДС Серова — Комаровский рынок», № 1412-ТК «Комаровский рынок -ТЦ Ждановичи», № 1187-ТК «ДС Зелёный луг-6 — АС Автозаводская», № 1312-ТК «АС Автозаводская — Сокол».
Работу маршруток № 1109-ТК «ДС Шабаны — ТЦ Ждановичи», 1097-ТК «ДС Ангарская-4 — ТЦ Ждановичи» организуют с 11.00 по графику понедельника.
Остальные экспрессные маршруты начнут работать с 11.00 по графику воскресений, с увеличенными интервалами движения. А вот
8. Уменьшается количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 130, 140; организуется работа автобусов № 134С.
9. Отменяется выполнение рейсов:
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новогоднюю ночь и 1 января общественный транспорт в Минске будет ходить по особому графику. Собрали в одном тексте главные изменения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)