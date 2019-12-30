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31 декабря и 1 января. Как будет работать транспорт в Минске (много изменений)

31.12.2019 09:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В новогоднюю ночь и 1 января общественный транспорт в Минске будет ходить по особому графику. Собрали в одном тексте главные изменения, информация — с сайтов предприятия «Столичный транспорт и связь» и Минского метрополитена.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Новогодняя ночь. Наземный транспорт

В новогоднюю ночь в Минске будут работать автобусы, троллейбусы, трамваи — предусмотрено несколько десятков маршрутов. На схеме указано, какие маршруты будут развозить горожан.

А вот Минска будет ходить транспорт в новогоднюю ночь. Ищите свои маршруты">здесь можно почитать подробности про интервалы, с которыми будет курсировать общественный транспорт.


Новогодняя ночь. Метро

31 декабря, метрополитен будет работать по графику пятниц. Ночью (с 00.00 до 4.15) на обеих линиях подземки поезда будут ходить с интервалом 6 минут. Будут работать все кассы на «Немиге» и «Октябрьской».

Станции «Немига» и «Октябрьская» будут закрыты на вход в 4 часа 15 минут. На все остальные станции нельзя будет зайти после 4 часов ровно.

После небольшого перерыва метро снова начнет работать — уже в 5.30.

В ближайшие выходные — 1 и 2 января — метро будет работать по графику воскресных дней. Как поезда пойдут в другие дни на неделе — информация на сайте подземки.

1 января. Что отменят, где уменьшат число автобусов

Транспортники Минска прогнозируют, что 1 января пассажиров в автобусах, троллейбусах и трамваях будет меньше, чем обычно. Поэтому некоторые маршруты отменят, урежут их график, или уменьшат число машин на линии.

1. Отменяется работа в период с 6.00 до 14.00:

  • автобусов № 43д, 51, 947;
  • троллейбусов № 43, 46, 60, 62, 63эл.

2. Отменяется работа в период с 6.00 до 10.00:

  • автобусов № 46, 52, 60;
  • троллейбусов № 4, 12, 39, 47.

3. Отменяется работа в период с 8.00 до 11.00:

  • автобусов № 119С.

4. Уменьшается количество подвижного состава в период с 6.00 до 14.00:

  • на автобусных маршрутах № 9д, 19, 20С, 32С, 42, 57, 68, 75, 100, 113С, 115Э, 121, 139, 147, 921;
  • на троллейбусных маршрутах № 2, 3, 4, 6, 7, 22, 27, 29, 31, 32, 36, 44;
  • на трамвайных маршрутах № 1, 6.

5. Уменьшается количество подвижного состава в период с 6.00 до 10.00:

  • на автобусных маршрутах № 1, 10, 18, 37, 38 Т, 42, 59, 69, 70, 74С, 75, 85С, 87С, 90, 95, 99, 102, 145С, 147, 159;
  • на троллейбусных маршрутах № 3, 14, 16, 27, 30, 31, 37, 40, 41, 52, 64;
  • на трамвайном маршруте № 3.

6. Отменяется работа автобусов № 66, 76Э, 83Э, 89Э, 94С, 114С, 125, 151Э.

7. Отменяется работа маршрутных такси № 1051-ТК «Комаровский рынок — ТЦ Ждановичи», № 1063-ТК «ДС Серова — Комаровский рынок», № 1412-ТК «Комаровский рынок -ТЦ Ждановичи», № 1187-ТК «ДС Зелёный луг-6 — АС Автозаводская», № 1312-ТК «АС Автозаводская — Сокол».

Работу маршруток № 1109-ТК «ДС Шабаны — ТЦ Ждановичи», 1097-ТК «ДС Ангарская-4 — ТЦ Ждановичи» организуют с 11.00 по графику понедельника.

Остальные экспрессные маршруты начнут работать с 11.00 по графику воскресений, с увеличенными интервалами движения. А вот здесь — подробнее о том, как будут работать маршрутки и в другие дни на праздничной неделе.

8. Уменьшается количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 130, 140; организуется работа автобусов № 134С.

9. Отменяется выполнение рейсов:

  • по автобусному маршруту № 61 отправлением с остановки «ст.м. Могилевская» в направлении улицы Селицкого в 6.28; отправлением с остановки «Селицкого, 11» в направлении диспетчерской станции «Ангарская-4» в 6.53, 7.51; отправлением с диспетчерской станции «Ангарская-4» в направлении улицы Селицкого в 7.10;
  • по автобусному маршруту № 170Э отправлением с автостанции «Юго-Западная» в 10.10, 12.10, 14.10, 16.10; отправлением с Западного кладбища в 10.54, 12.54, 14.54, 16.54.

Тут можно почитать еще больше о режиме работы городского транспорта в праздничные дни (в том числе в рождественские выходные).

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Теги: Минск
 
 
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В новогоднюю ночь и 1 января общественный транспорт в Минске будет ходить по особому графику. Собрали в одном тексте главные изменения.
 
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