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«Белпочта» опубликовала график работы в праздничные дни

31.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

«1, 2, 5 и 7 января 2020 года будут работать только дежурные объекты почтовой связи», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что граждане, желающие узнать о режиме работы ОПС, могут позвонить в контакт-центр РУП «Белпочта» по номеру 154 или уточнить сведения на сайте РУП «Белпочта».

Напомним, что в Беларуси 31 декабря является рабочим днем, а 1 января – выходным. С этого года к одному «новогоднему» выходному добавился еще один день – 2 января – соответствующий указ был подписан президентом Александром Лукашенко. Также белорусы будут отдыхать три дня на православное Рождество: 5, 6, 7 января. За понедельник, 6 января, придется отработать в субботу – 4 января, поэтому промежуточные 3 и 4 января будут обычными рабочими днями.

https://sputnik.by/society/20191230/1043606408/Belpochta-opublikovala-grafik-raboty-v-prazdnichnye-dni.html

 
 
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График работы почтовых отделений в новогодние и рождественские праздники опубликовало РУП «Белпочта» – данные размещены на сайте предприятия.
 
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