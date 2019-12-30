«Белпочта» опубликовала график работы в праздничные дни

Источник материала: Единство

«1, 2, 5 и 7 января 2020 года будут работать только дежурные объекты почтовой связи», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что граждане, желающие узнать о режиме работы ОПС, могут позвонить в контакт-центр РУП «Белпочта» по номеру 154 или уточнить сведения на сайте РУП «Белпочта».

Напомним, что в Беларуси 31 декабря является рабочим днем, а 1 января – выходным. С этого года к одному «новогоднему» выходному добавился еще один день – 2 января – соответствующий указ был подписан президентом Александром Лукашенко. Также белорусы будут отдыхать три дня на православное Рождество: 5, 6, 7 января. За понедельник, 6 января, придется отработать в субботу – 4 января, поэтому промежуточные 3 и 4 января будут обычными рабочими днями.