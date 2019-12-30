Источник материала: Tut.by

Новый год — это веселье, вкусная еда, любимые фильмы, музыка и, конечно, сказочная атмосфера. И еще его сложно представить без Деда Мороза и Снегурочки — главных героев праздника. Мы пригласили тех, кто дарит новогоднюю сказку и детям и взрослым, и узнали, каким был самый запоминающийся детский номер, часто ли предлагают присоединиться к праздничному застолью, и сложно ли работать со взрослыми (да).