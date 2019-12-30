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«Ребенок вместо стишка пытался прочитать"Войну и мир»". Истории Дедушек Морозов и Снегурочек
31.12.2019 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новый год — это веселье, вкусная еда, любимые фильмы, музыка и, конечно, сказочная атмосфера. И еще его сложно представить без Деда Мороза и Снегурочки — главных героев праздника. Мы пригласили тех, кто дарит новогоднюю сказку и детям и взрослым, и узнали, каким был самый запоминающийся детский номер, часто ли предлагают присоединиться к праздничному застолью, и сложно ли работать со взрослыми (да).
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«Иногда, когда приходишь к детям, они плачут - не хотят тебя видеть».
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