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В Беларуси до рекордно низкого уровня снизилась младенческая смертность

31.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

«В стране в последние годы ведется большая работа по созданию модели здравоохранения, максимально ориентированной на потребности человека. Достигнуты лучшие медико-демографические и отраслевые показатели работы. Стабилизирована общая смертность населения. До рекордно низкого уровня (2,4 промилле) – снижена младенческая смертность. Разработано и внедрено более 280 новых методов оказания помощи», – приводит слова главы ведомства пресс-служба Минздрава.

Также Караник рассказал, что белорусскими медиками выполнено более 15 тыс. кардохирургических, нейрохирургических вмешательств, эндопротезирований тазобедренных и коленных суставов. 

«Существенных успехов удалось добиться в выхаживании малышей с экстремально низкой массой тела, для детей первого года жизни освоены новые виды операций. Причем как детская, так и взрослая хирургии идут по пути развития малоинвазивных техник», – отметил министр.

Он также обратил внимание на высокую технологичность современной медицины, а также использование в операционных современного оборудования и новых методик.

«В связи с этим возрастают требования к подготовке кадров. И в этом году особое внимание было уделено медицинскому образованию – созданию и оснащению современных симуляционных центров. Данный вопрос находится на контроле у президента», – заявил Караник.

https://interfax.by/news/zdorove/raznoe/1269363/

 
 
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Одним из главных достижений белорусской медицины министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник считает снижение младенческой смертности до рекордно...
 
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