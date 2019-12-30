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В Шкловском районе с птицефабрики похитили и убили 251 курицу, но взяли только филе

31.12.2019 12:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 250 цыплят похитили с предприятия работники птицефабрики в Шкловском районе, чтобы потом продать филе птицы. Ущерб предприятию составил 1,7 тысяч рублей. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото с сайта sfera.fm

По данным следствия, вечером 16 декабря двое работников птицефабрики в Шкловском районе, находясь на территории предприятия, незаконно убили и разделали тушки 251 цыпленка-бройлера. Мужчины похитили филе птицы — всего 80 кг, выбросив тушки цыплят в мусорный контейнер. Мясо они продали знакомому, большая часть филе была изъята при осмотре его места жительства.

«В результате противоправных действий подозреваемых предприятию причинен ущерб в размере более 1,7 тысяч рублей. В отношении мужчин Шкловским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 (кража, совершенная группой лиц) Уголовного кодекса. Расследование продолжается», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

 
 
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По данным следствия, вечером 16 декабря двое работников птицефабрики в Шкловском районе, находясь на территории предприятия, незаконно убили и разделали тушки 251...
 
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