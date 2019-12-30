Годовой топ. Собрали 15 знаковых слов и выражений, которые описывают наш 2019-й

Источник материала: Tut.by

Подводить итоги прошедшего года можно по-разному: определять героев, вспоминать произошедшее, препарировать одну сферу ( например, культуру ) и делать по этому выводы. Вот только некоторые события настолько яркие, что и по одному слову или выражению можно понять, о чем речь. TUT.BY выбрал 15 таких. Наш топ слов о 2019-м расположен по алфавиту: часть событий растянута по времени, поэтому хронологический порядок соблюсти было бы трудно.

1. Бумеры (и зумеры)

Если раньше мы шутили только про миллениалов, то в этом году нам стало их маловато: в ходу оказались слова «бумер» и «зумер» обозначающих самое старшее и самое младшее поколение соответственно. Популярность тиктокеров с не самыми интеллектуальными роликами объяснялась особенностью зумеров, а нудные нравоучения бумеров — тем, что они просто уже «в возрасте» и для них это норма.

В ноябре терминология набрала достаточно веса, чтобы превратиться в мем «ок, бумер» — и мы даже объясняли , что он значит.

2. Вакханалия

То, что 2019-й год пройдет под знаком «вакханалии», Александр Лукашенко озвучил еще в конце 2018-го. Правда, потом об этом мы сами не раз напоминали , а в сентябре 2019-го сравнение еще раз повторил сам президент.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В каком-то смысле вакханалия действительно получилась. Оказалось , что делать селфи на участках можно только по разрешению, кандидатов регистрировали и потом снимали (примеры по ссылкам — раз , два ), депутат Игорь Марзалюк записал песню , а студенты традиционно возмущались «загонам» на досрочное голосование и отличились нестандартными пикетами. Впрочем, оглашением результатов выборов все не кончилось. Например, наблюдателю Петру Маркелову дали 14 суток за мелкое хулиганство и неподчинение сотрудникам милиции после того, как он пытался оспорить подсчет бюллетеней на своем участке.

Выборы, кстати, запомнились еще и яркими кандидатами: стать депутатами намеревались мисс Беларусь , экс-министр информации , фермер , 21-летний программист , открытый гей и афробелоруска .

3. «Динамо»

У этого слова целых три повода попасть в наш список. Два из них хорошие. Но начнем с плохого: хоккейное «Динамо» обвновило свой антирекорд, проиграв уже 12-й раз подряд. А вот одноименный брестский футбольный клуб впервые в истории выиграл чемпионат Беларуси и прервал 13-летнюю гегемонию БАТЭ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Но есть и еще кое-что! Стадион «Динамо» в этом году принял несколько музыкальных концертов. Сначала Александр Солодуха продал все билеты на центральную трибуну за две недели и выступил 1 мая , а потом Макс Корж в августе забил стадион на всю мощность и качал «Динамо» больше трех часов. И будет неправильным не вспомнить, что в мае площадку к Европейским играм еще и протестировали масштабным фестивалем.

4. Занавоженность

Это слово мы тоже выучили в мае, но в начале месяца. Тогда Комитет госконтроля подвел итоги своих проверок в марте и апреле. Ведомство сообщило, что по стране выявили более 1,3 случаев «занавоженности» ферм. Но куда интереснее то, почему эти проверки вообще инициировали.

В конце марта Александр Лукашенко посещал молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», а после докладов решил лично проверить, как содержится крупный рогатый скот. Результат — три снятия больших чиновников со своих должностей и эпичное видео телеканала ОНТ, где президент не скрывает возмущение от обос… нных коров.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

5. Игла мужского одобрения

Выражение вошло в обиход только в феврале 2019-го, хотя уже звучит как очень старый мем. Напомним: бренд Reebok выпустил скандальную рекламу с лозунгом «пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». В кампании приняла участие феминистка и блогер Залина Маршенкулова. Конечно, она не единственная активистка, да и Reebok не первые, кто начинает спорную рекламную кампанию, но именно эта ушла в народ. И даже больше — запустила волну повышенного внимания к теме феминизма.

К чему здесь вообще Беларусь? В октябре Залина приезжала в Минск со своей лекцией и собрала целый зал — даже спустя несколько месяцев ее фигура остается символом активизма и для белорусских девушек.

6. [Глубокая] интеграция

Новый виток эпопеи насчет интеграции начался в конце прошлого года, когда Россия увязала вопрос цены на нефть и газ с выполнением обязательств в рамках Союзного государства. И «понеслась»: больше 10 личных встреч Путина и Лукашенко, новый посол в Беларуси , эмоциональные высказывания главы нашего государства вроде « на хрена такой союз » и даже акции протеста в центре Минска. Точку в этой истории ставить рано — ждем продолжения истории и в следующем году.

7. Калиновский

В 2017 году останки повстанцев 1863−1864 годов случайно обнаружили в безымянных могилах на горе Гедимина. Перезахоронили их только в 2019-м: 22 ноября в Вильнюсе прошла торжественная церемония. Но вот до нее в течение года возникали споры, а где же на самом деле должен быть перезахоронен Кастусь Калиновский.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Белорусская общественность просила сделать это в Беларуси, наш МИД и литовское правительство отвечали на просьбы, а мы в свою очередь объясняли , почему вообще к этой теме приковано столько внимания.

8. Лесик

С лисенком мы познакомились еще в ноябре 2018-го, но именно его имя с ходу ассоциируется с Европейскими играми , которые Беларусь проводила в 2019-м. Спортивное событие вообще получилось богатым на новостные поводы, причем довольно противоречивые.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

До начала форума белорусам пришлось перетерпеть выселение из общежитий, новую разметку на дорогах и изменения в маршрутах общественного транспорта. Зато обновили лестницу на Немиге, поставили современное табло на ж/д вокзале и сделали церемонию открытия , которой можно гордиться. Предполагалось , что Беларусь после окончания Игр будет лучше интегрирована в европейскую жизнь. Вы как, почувствовали?

9. Оппозиционер

Мы не могли не включить это слово в словарь года после того, как выяснилось, что главный оппозиционер в стране — Николай Лукашенко. Об этом сказал сам Александр Лукашенко во время посещения Академии управления при президенте в октябре, а в декабре повторил это российскому журналисту Алексею Венедиктову.

«Так вот это вот и есть самое трудное — что это взрослый человек в переходном возрасте, со всеми недостатками, когда все отвергается, отрицается, все критикуется. Это главный мой оппозиционер, чтоб ты знал. Любое мое заявление он сейчас… Обычно, когда перед школой мы смотрим новости, он посмотрел и критикует пресс-секретаря сразу: „Да что она показывает про тебя там?“ Вот это самое сложное в общении», — рассказывал президент в интервью Венедиктову.



Фото: Reuters

10. Отсрочка

В марте 2019-го впервые прозвучала идея давать отсрочку от армии только один раз — инициатива шла от Министерства обороны. Ведомство подкрепило ее аргументом: по данным Минобороны, в Беларуси правом на отсрочку пользуются 47 категорий граждан, хотя в то же время в других странах их меньше. В пример приводились Азербайджан (12), Армения (17), Казахстан (18), Россия (22) и Украина (30).

После двух чтений закона в парламенте Александр Лукашенко все-таки подписал документ 24 июля, а официально опубликовали его 30-го. В августе закон вступил в силу, что самих призывников, естественно, не порадовало .

11. Табакерка

Активное нашествие «Табакерок» на страну началось еще в феврале 2019-го: тогда киоски расположились по областным и районным городам. Несмотря на все попытки сопротивления, Минск пал в мае — и условия размещения табачных ларьков здесь были согласованы . Ждать пришлось недолго: в июле в столице установили первую «Табакерку», а уже в сентябре заметили и первый работающий киоск.

Дальше началась народная война: одна за другой посыпались петиции о демонтаже «Табакерок». И если жителям Первомайского района удалось убедить власть, что киоск стоит демонтировать, то дальнейшие петиции минчан были провальные .

12. Утка

«Кто какие блюда заказывал?» — допрашивали в суде свидетеля Аллу Долголикову по делу начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилы Реутской. Ее задержали в сентябре 2018-го, а в ноябре 2019-го вынесли приговор — 6 лет колонии.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Процесс вышел достаточно резонансным, но в определенный момент стал еще и абсурдным, когда прокурор попросила свидетеля вспомнить полный список блюд с прошлогоднего ужина.

— Лимонад имбирный, чебуреки, шашлык, филе лосося, спаржа, колдуны, утка, кролик. Прошу вас опознать блюда, — перечисляла блюда из чека прокурор. А свидетель отвечала:

— Сыр был, по-моему, ела филе лосося, вино пила, ела что-то из зелени.

13. Хуткасны рэжым

«Еду по дороге. Трасса, которую называют президентской. Вывесили табло „Выконвай хуткасны рэжым“. Понятно мне, что хотел сказать автор. Но едет русский человек или русскоязычный белорус: Выконвай… Хуткасны… Но понял, что „рэжым“. Неужели (думает) опять про диктатуру Лукашенко. Что вы хотели этим показать?» — задавал риторический вопрос Александр Лукашенко 19 апреля в своем ежегодном послании. Через несколько дней вывеску заменили с пояснением, что «от этого зависит безопасность».



Фото: Глеб Малофеев

Внимание к растяжке оказалось приковано после комментария президента об образовании. Обращаясь к народу и парламенту, Александр Лукашенко развил тему постепенного изменения вузовской и школьной программы, отметив, что делать это надо аккуратно — так же, как обращаться с двумя государственными языками — русским и белорусским.

14. Черви

И снова яркая фраза нашего президента. «Недавно я посмотрел, как в восьмом классе изучают биологию: слушайте, полкурса — черви!» — эмоционально комментировал школьную программу Александр Лукашенко на совещании о развитии национальной системы образования в феврале.

Впрочем, разнос ждал не только учебник по биологии, который, видимо, как раз изучал младший сын главы государства Николай, но и другие пособия: «Похоже, математиков одних только готовим. Давайте говорить откровенно, не хочу быть ретроградом: нам, наверное, меньше всего нужно в стране математиков», — сказал президент.

15. Щенок

Как вы уже догадались, основной ньюсмейкер Беларуси — Александр Лукашенко. Ближе к концу года президент снова случайно «хайпанул», отреагировав на конфликт в гомельской школе весьма резко.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Президент сказал , что «на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то» и поручил восстановить учительницу на работе. Это, кстати, заставило нас вспомнить, какие еще проблемы решал лично Александр Лукашенко.