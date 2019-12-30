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Новогодняя история о том, как дворовой сход спасателей превратился в праздник

31.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

К слову, большинство жителей домов 50 и 52 в городе Борисове по улице Брилевской – это члены семей работников МЧС. А спасатели, как известно, выбирают активный и безопасный способ веселиться. Нет, нет – да и устраивают дворовые сходы для себя самих же. Праздник в этот раз получился знатный! Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, герои сказок и мультфильмов. Хороводы, песни, частушки и загадки. Дискотека и флеш-моб. Взрослые и малышня – люди, живущие и работающие бок-о-бок – тепло и душевно провели уходящий год.

«Не ждите чуда – чудите сами!»

https://minobl.mchs.gov.by/novosti/292427/

 
 
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Воскресное утро для жителей домов ПЖСК «Спасатель» началось совершенно волшебным образом. Во дворе появилась новогодняя елка, а возникшее накануне объявление на...
 
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