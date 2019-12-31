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Энтузиасты, мечтатели и вундеркинд. Люди (и кот) Гродненщины, которые нас восхитили в 2019-м

01.01.2020 00:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наши герои в 2019 году — это люди, которые живут в небольших городках и поселках, которые стараются сделать жизнь вокруг лучше, которые способны на поступки. Они не унывают, верят в чудо и неизменно удивляют своим оптимизмом. Кстати, не только люди — среди наших героев есть еще необычный кот, который очень любит самолеты.

Летающий Нурс из Щучина


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В Щучине живет кот, который помимо прямых кошачьих обязанностей ловить мышей и умилять людей еще и летает на самолете! За свою жизнь он совершил уже несколько полетов. И на этом, судя по всему, останавливаться не собирается. Нурс в регионе уже стал настоящей знаменитостью! Правда, о своей известности кот не подозревает и так же, как и раньше, занимается ловлей мышей и старательно мурлыкает на коленях людей. В общем, делает все, что и положено хозяйскому коту. А вот летать стал случайно: просто в какой-то момент залез в кабину самолета.

Небо, Нурс, самолеты. Как в Щучине живет 8-месячный кот, который летает чаще многих белорусов

Маленький вундеркинд Вадим Денисевич из Гродно


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Четырехлетний Вадим Денисевич из Гродно может безошибочно назвать флаги более ста стран мира. А еще он цитирует новогоднее выступление Лукашенко, знает в лицо президентов некоторых стран и изучает различные гимны. Родители необычное увлечение сына всячески поддерживают.

Четырехлетний мальчик из Гродно знает флаги более чем сотни стран и цитирует президента

Тренер из Ошмян

В тихих и небольших Ошмянах вдруг появился инициативный минчанин — и ну давай «рухаць футбол». Да так, что не может остановиться. Сначала Александр Кушнер создал здесь первую в Гродненской области частную школу футбола. Потом набрал несколько групп в Островце. А затем совместно с Белорусской федерацией футбола начал продвижение массового спорта в городках и местечках Гродненщины. И вот академия футбола Fair Play в Ошмянах работает уже семь лет. Тренировки Александр ведет исключительно по-белорусски. Говорит, что его «беларускамоўнасць» только помогает работе


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
«Страшныя гультаі!» Как минчанин открыл футбольную академию и «рухае» спорт в глубинке

Директор и педагоги гродненского лицея № 1, где проходят самые необычные линейки

Удивить может не только один человек, но и целый коллектив. Например, педагоги гроденского лицея № 1, где проходит самая необычная линейка — начинается в 20.00 и длится до позднего вечера. И каждый год вот уже более 20 лет здесь придумывают что-то новое, неожиданное и необычное — а посмотреть на концерт во дворике собираются местные жители и друзья лицеистов. Директор обязательно появится в какой-то момент на линейке на каком-нибудь необычном транспорте: ретроавтомобиле, гоночной машине или гироскутере. В этом вот выехал на самокате.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
Директор на самокате, костры и мимы. Как в Гродно дотемна шла самая необычная школьная линейка

Гродненец Юрий Равлушко, который пытается спасти легендарную советскую яхту Fazisi

В сентябре 1989 года в британском Саутгемптоне стартовала пятая кругосветная гонка Whitbread Round the World Race. На старт вышла советская команда Fazisi на построенной специально для этой регаты уникальной одноименной яхте. В нее не то что не верили — откровенно смеялись: букмекеры принимали ставки на то, что она хотя бы просто придет к финишу… Помните историю уникального судна и ее не менее уникального «смотрителя» — гродненца Юрия Равлушко, который живет в США и пытается в очередной раз спасти невезучее судно?


Фото: из личного архива героя материала
Невезучая, легендарная, советская. Как гродненец в США пытается спасти яхту, которая когда-то всех удивила

Лидчане, которые восстанавливают старинный погост

Территория старого лидского кладбища, основанного в 1797 году, сейчас зажата между зданиями управления и хоздвором местного ЖКХ, частным сектором и промзоной. Здесь на 4 гектарах похоронены около 10 тысяч человек — и только полторы тысячи из них идентифицированы. Несколько лет назад лидский некрополь выглядел совсем по-другому: заросший кустарником и бурьяном, с разбитым ограждением, огромными ямами и покосившимися памятниками. В 2017 году общественное объединение друзей земли лидской из Гданьска совместно с лидчанами занялось благоустройством.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
Организованная запущенность. Как энтузиасты по-европейски восстанавливают старый погост в Лиде

Пусть следующий год сталкивает вас только с хорошими людьми, а вы знакомьте их с нами — порадуемся вместе. Пишите, звоните — всегда ваш TUT.BY. С Новым годом, друзья!

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Гродно
 
 
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За эти 365 дней сто-о-олько хороших людей нам встретилось! Давайте вспоминать вместе.
 
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