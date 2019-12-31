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Слесарь-маникюрщик, бабушка-мама Таня и смелые молодожены. Люди Гомельщины, которые удивили в 2019-м

01.01.2020 00:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2019-й нас радовал и расстраивал, очаровывал и пугал, но чаще — вдохновлял людьми, которые живут рядом. В уходящем году мы встретили много настоящих героев, которые удивили нас своим оптимизмом, сильным характером, стремлением жить и побеждать любым невзгодам назло. Предлагаем еще раз вместе вспомнить тех, кто, на наш взгляд, заслуживает особого восхищения.

Прабабушка Татьяна, которая заменила Кире и больному Глебу маму


65-летняя Татьяна Красненко одна воспитывает шуструю 5-летнюю Киру и ее проблемного братика-погодка Глеба. Кира ходит в сад. Глеб не ходит никуда — не может. Еще в младенчестве он пережил черепно-мозговую травму и ее последствия — отек мозга, к тому же у него фиброз легких.

Маму малышей — внучку Татьяны Тихоновны Настю — лишили родительских прав еще три года назад, и теперь она обустраивает личную жизнь где-то под Пинском. Киру и Глеба должны были забрать в детдом, но прабабушка Татьяна Тихоновна не позволила.

— Меня все уговаривали отказаться. И только один врач сказал правду: что будет с Глебом, если он попадет в детдом. Он объяснил, что такие дети, как Глеб, не вылезают из больниц. Да, там его будут лечить — но ему нельзя лежать, ему надо сидеть, его надо носить на руках, заботиться, иначе легкие будут гнить. Я поняла, что в системе он бы просто лежал и гнил.

С тех пор Татьяна заменяет детям и маму, и папу, и бабушку. Живет, тянет своих внучиков и никому не жалуется.

«В детдоме он бы просто лежал и гнил». Как под Гомелем прабабушка спасает детей непутевой внучки

Алена, которая поломалась, а после поняла, что счастлива


Пять лет назад Алена Гербаносенко взяла отпуск и поехала отдыхать с друзьями в Индию. Облокотилась в отеле о балконные перила — и полетела вниз. Высота была небольшая — всего два метра, но приземлилась неудачно — прямо на ступеньки спиной. Потом были больницы, бесконечные слезы родных, месяцы реабилитации, беспомощность и понимание, что все, что происходит, не кошмарный сон, а теперь ее такая жизнь.

Но девушка не сломалась и не упала духом. Ведет активный образ жизни. А недавно, вопреки неутешительным прогнозам советчиков, стала мамой очаровательного Арсения.

— До инвалидности у меня не было столько счастья, сколько сейчас, столько друзей, любимых людей вокруг, а еще не было самого главного — моего сына. Теперь у меня есть все, — признается Алена.

Гомеля убедила всех, что она может и должна родить">Поломалась, но не сломалась. Как колясочница из Гомеля убедила всех, что она может и должна родить

Слесарь, который ушел в маникюрщики


10 лет назад Михаил Голуб получил «корочку» слесаря по ремонту подвижного состава — и отправился работать по распределению в локомотивное депо. Если бы тогда ему сказали, что он будет в модном салоне делать маникюр, ни за что бы не поверил.

Но теперь у него аккаунт в инстаграме и сотни подписчиц-клиенток. Работу на заводе при этом парень тоже не бросает, так и живет: утром тепловозы, мазут и промасленная роба, а вечером — «френчи», «омбре», «шиммер» и прочий нейл-арт.

Сегодня Михаил с гордостью называет себя «мужиком-маникюрщиком» — и к нему запись на месяц вперед. Совмещать две диаметрально противоположные профессии непросто, но, говорит Михаил, тем интереснее жизнь.

«Родителям и друзьям долго не говорил». В Гомеле слесарь стал мастером маникюра, но и завод не бросил

Пенсионер, который сам выучил китайский и поступил в универ

Пенсионер из Гомеля Евгений Шупеня в свои 64 подал документы на факультет китайского языка и культуры Минского государственного лингвистического университета.

Как выяснилось, целый год мужчина посещал подготовительное отделение в ГГУ им Ф. Скорины. На факультете довузовской подготовки он выбрал три предмета — русский и английский языки, а также историю Беларуси. Китайский же учил дома самостоятельно.

Кстати, Евгений Адамович — не единственный возрастной студент в Беларуси. В прошлом году в вуз поступила 57-летняя Светлана Кондратьева. Всю жизнь она проработала учителем музыки и не раз задумывалась о высшем образовании, и только выйдя на пенсию, решила: сейчас или никогда — и поступила на факультет психологии и педагогики.

64-летний житель Гомеля выучил самостоятельно китайский язык, отлично сдал ЦТ и поступает в иняз

Молодежены, которые спасли людей


29 сентября в Гомельском районе произошла автоавария. Водитель Renault врезался в дерево — и машина вместе с людьми загорелась. Неизвестно, чем бы все закончилось, не окажись рядом Александра и Ирины Грицевичей, которые возвращались с… собственной свадьбы.

— Нас остановил парень, который просил помощи. Потом мы увидели горящую машину, которая врезалась в дерево. В ней за рулем сидел человек, — рассказывает Ирина.

— Страшное зрелище, — вспоминает ее супруг Александр. — Машина горит, а водитель самостоятельно выбраться не может, так как травмирован. Я попытался открыть дверь, но ее от удара заклинило. Даже сам не знаю, как у меня получилось не то чтобы открыть — просто вырвать дверь. Действовал, даже не раздумывая, — ведь машина могла и взорваться.

Пока Александр вытаскивал пострадавшего, Ирина вызвала МЧС и скорую помощь.

В Гомельском районе людей из горящей машины спасли молодожены, ехавшие в такси со своей свадьбы

Прокоповичи, которые готовятся к «коронной» свадьбе (это когда 75 лет вместе)


Чета Прокоповичей из далекой полесской деревни Гричиновичи Житковичского района вместе уже 73 года. Самим же супругам почти 100 лет. Владимир Антонович и Прасковья Федоровна познакомились в 1946 году.

— Прыйшла ў сельсовет, а там ён сторажам робiў, угледзеў меня — i за мной, — вспоминает момент встречи пенсионерка.

Вскоре фронтовик Прокопович сделал Прасковье предложение. Со свадьбой, как и было принято в то время, особо не затягивали — сыграли уже через несколько месяцев после знакомства. Прокоповичи вырастили двух дочек и двух сыновей. Двое из них живут в соседних Микашевичах и каждую неделю навещают родителей. Зовут стариков к себе, но те на переезд не соглашаются. Пока, говорят, будем вдвоем, а там посмотрим.

«Я ня чую, ён глухi — пасварыцца ня можам». 100-летние супруги из Житковичского района вместе 70 лет

Пусть следующий год сталкивает вас только с хорошими людьми, а вы знакомьте их с нами — порадуемся вместе. Пишите, звоните — всегда ваш TUT.BY. С Новым годом, друзья!

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Теги: знакомства, Гомель
 
 
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