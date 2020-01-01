Носим то, что нам нравится! 5 актуальных модных советов на 2020 год между нами, девочками

Источник материала: Полымя

Подбор образа — одна из самых сложных и обсуждаемых тем. Стилисты тратит много времени и сил, чтобы привести в порядок людей, привить чувство стиля, научить подбирать вещи так, чтобы это выглядело модно. Но мода — штука переменчивая. Какие тренды уже не в моде, рассказывает medikforum.ru .





1. Комбинируем стили

Надели брюки, значит, нужны туфли-лодочки, рубашка или блузка, пиджак. Так вы считаете? И будете неправы. Это один из самых скучных трендов, которому когда-то все следовали. Сейчас на него наложили табу, потому что сочетание различных стилей позволит создать интересный образ.





2. Играем с фактурами

Нельзя носить плотные текстуры летом, а зимой надевать вещи из летящих тканей. Так считалось всегда, но только не сейчас. Сочетание различных фактур позволит создать нестандартный лук, который всегда будет цеплять взгляд. Поэтому не стоит проходить в магазине мимо необычных фактур, которых у вас ещё не было в гардеробе.





3. Только телесные или чёрные колготки? Нет, цветам все возрасты покорны!

Цветные колготки обсуждают все кому не лень. Одни считают это неуместным для взрослой женщины, выбирая только телесные или чёрные колготки, а другие вполне способны ставить смелые эксперименты. Сейчас нет табу на такой тренд как цветные колготки — носите такие, какие вам нравятся, но только так, чтобы они сочетались с остальными вещами, а не существовали сами по себе. Это должен быть единый образ.





4. Размер — это не главное

Облегающие вещи и только — это уже давно не модно. Последние несколько лет в моде оверсайз, так что постарайтесь сочетать в гардеробе вещи по размеру и сверх него. Но не слишком усердствуйте, потому что ваш внешний вид не должен быть мешковатым, за которым вы потеряетесь.





5. Кто сказал, что стоит носить только женские вещи?!

Женщины привыкли носить вещи, созданные исключительно для них. Но это уже прошлый век. Да, мама говорит вам, что надо носить платья и юбки, чтобы выглядеть женственно, но чем плохи брюки, джинсы, шорты? Особенно модно носить сейчас брючные костюмы, которые можно носить даже по отдельности, что создаст уникальный гардероб и больше вариантов для образов. Мода и индивидуальный стиль — вот идеальное сочетание, которое позволит вам быть настоящей красоткой.





Источник: medikforum.ru