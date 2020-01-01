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Интеллектуал, одиночка, проблемный ребенок. Что известно о парне, который напал на РОВД в Верхнедвинске

02.01.2020 09:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Свабода» поговорила с классными руководителем и одноклассниками парня, который разместил на Youtube обращение и взял на себя ответственность за нападение на милиционеров в Верхнедвинске. Официальной информации о личности нападавшего и подробностей о произошедшем нет.


Скриншот видео, на котором молодой человек, который представляется Глебом Тихончуком

Автору видео Г. 18 лет. Он из Сморгони и в прошлом году закончил школу.

Елена Евгеньевна, бывшая классная руководительница Г., очень расстроена новостями о парне.

«Я искренне сожалею, что его никто не остановил. Он из нормальной
семьи. Мать работает. К сожалению, родители развелись, но сейчас таких семей много, и это не повод говорить, что ему чего-то не хватало».

Как узнала «Свобода», отец Г. — предприниматель. Он — владелец нескольких магазинов в Сморгони.

Елена Евгеньевна говорит, что Г. не смог наладить отношения с одноклассниками, у него не было друзей. Он поменял несколько школ и в классе Елены Евгеньевны учился последние два года.

«Это был военно-патриотический класс. Мы надеялись, что ему будет интересно. Г. всегда увлекался историей. У него третье место на областной олимпиаде по истории в 11-м классе. Мы очень гордились им. Но с другими детьми у него никаких контактов не было. Абсолютно. Он сам по себе, такой волк-одиночка».

Знакомые характеризуют Г. как агрессивного человека.

«Этот парень был очень закрытый! Поэтому мы не общались, и я его не знал. Но в школе он часто угрожал нам. Мы считали, что это все шутка», — рассказывает бывший одноклассник Г.

Елена Евгеньевна говорит, что с ним было трудно работать, у него постоянно были конфликты с одноклассниками и учителями. «Непокладистый, неадаптированный к жизни в обществе, — говорит о бывшем ученике учительница. — Очень интеллектуально развит, прямой, совсем не умеет лукавить. У меня такое чувство, что он не этого времени ребенок. Если бы он жил в XVII веке, бился бы на дуэлях, может, в более демократическом обществе себя как-то проявлял … Но в этом обществе ему было очень некомфортно».

По словам другого одноклассника, Г. играл в Counter Strike, ходил в музыкальную школу и играл на гитаре.

«Он сам очень умный. Побеждал на олимпиадах. Но по оценкам, что было удивительно, у него не очень хорошо все было. Он знал, как что делать, но не делал. Он тупо сидел и не писал. Всегда в школу опаздывал минут на 20, каждый день, редко, если вовремя приходил. Его мама говорила, что это из-за того, что ему не нравилось, когда на него все смотрят. Мол, утром много людей в школе», — говорит знакомый Г.

Он добавляет, что друзей у Г. не было.

«Были условные. Одноклассники из другой школы, с которыми он парой слов перекинулся и все».

В семье также есть взрослый старший брат. Г. всегда был досмотренным ребенком, мать активно интересовалась его жизнью. Отца Г. классная руководительница никогда не видела и не знает, поддерживает ли он отношения с парнем. По ее данным, родители Г. развелись, когда тот учился в 5-м классе.

Учился Г. хорошо. После школы, по неподтвержденной информации, поступил в Полоцкий университет. Где он мог познакомиться с идеями, которые подтолкнули его к этому поступку, учительница даже не представляет.

«Одиночка, — говорит о Г. бывшая учительница. — Какая-то нервозность в нем была, грусть в глазах. Возможно, даже что-то на уровне психики. Это был проблемный ребенок».

Елена Евгеньевна очень сожалеет о том, что случилось с бывшим ученикам.

«Он мог бы стать ученым, сделать карьеру. А сейчас это поломанная судьба на самом взлете — или тюрьма или психушка».

Напомним, утром 1 январе стало известно, что 18-летний парень бросил в здание Верхнедвинского РОВД бутылку с зажигательной смесью, а при задержании ранил двух сотрудников Департамента охраны. Позже нашлись видеообращение Г. на Youtube, а также его манифест в Telegram.

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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