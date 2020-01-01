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Интеллектуал, одиночка, проблемный ребенок. Что известно о парне, который напал на РОВД в Верхнедвинске
02.01.2020 09:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Свабода» поговорила с классными руководителем и одноклассниками парня, который
Автору видео Г. 18 лет. Он из Сморгони и в прошлом году закончил школу.
Елена Евгеньевна, бывшая классная руководительница Г., очень расстроена новостями о парне.
«Я искренне сожалею, что его никто не остановил. Он из нормальной
Как узнала «Свобода», отец Г. — предприниматель. Он — владелец нескольких магазинов в Сморгони.
Елена Евгеньевна говорит, что Г. не смог наладить отношения с одноклассниками, у него не было друзей. Он поменял несколько школ и в классе Елены Евгеньевны учился последние два года.
«Это был военно-патриотический класс. Мы надеялись, что ему будет интересно. Г. всегда увлекался историей. У него третье место на областной олимпиаде по истории в 11-м классе. Мы очень гордились им. Но с другими детьми у него никаких контактов не было. Абсолютно. Он сам по себе, такой волк-одиночка».
Знакомые характеризуют Г. как агрессивного человека.
«Этот парень был очень закрытый! Поэтому мы не общались, и я его не знал. Но в школе он часто угрожал нам. Мы считали, что это все шутка», — рассказывает бывший одноклассник Г.
Елена Евгеньевна говорит, что с ним было трудно работать, у него постоянно были конфликты с одноклассниками и учителями. «Непокладистый, неадаптированный к жизни в обществе, — говорит о бывшем ученике учительница. — Очень интеллектуально развит, прямой, совсем не умеет лукавить. У меня такое чувство, что он не этого времени ребенок. Если бы он жил в XVII веке, бился бы на дуэлях, может, в более демократическом обществе себя как-то проявлял … Но в этом обществе ему было очень некомфортно».
По словам другого одноклассника, Г. играл в Counter Strike, ходил в музыкальную школу и играл на гитаре.
«Он сам очень умный. Побеждал на олимпиадах. Но по оценкам, что было удивительно, у него не очень хорошо все было. Он знал, как что делать, но не делал. Он тупо сидел и не писал. Всегда в школу опаздывал минут на 20, каждый день, редко, если вовремя приходил. Его мама говорила, что это из-за того, что ему не нравилось, когда на него все смотрят. Мол, утром много людей в школе», — говорит знакомый Г.
Он добавляет, что друзей у Г. не было.
«Были условные. Одноклассники из другой школы, с которыми он парой слов перекинулся и все».
В семье также есть взрослый старший брат. Г. всегда был досмотренным ребенком, мать активно интересовалась его жизнью. Отца Г. классная руководительница никогда не видела и не знает, поддерживает ли он отношения с парнем. По ее данным, родители Г. развелись, когда тот учился в 5-м классе.
Учился Г. хорошо. После школы, по неподтвержденной информации, поступил в Полоцкий университет. Где он мог познакомиться с идеями, которые подтолкнули его к этому поступку, учительница даже не представляет.
«Одиночка, — говорит о Г. бывшая учительница. — Какая-то нервозность в нем была, грусть в глазах. Возможно, даже что-то на уровне психики. Это был проблемный ребенок».
Елена Евгеньевна очень сожалеет о том, что случилось с бывшим ученикам.
«Он мог бы стать ученым, сделать карьеру. А сейчас это поломанная судьба на самом взлете — или тюрьма или психушка».
Напомним, утром 1 январе стало известно, что 18-летний парень бросил в здание Верхнедвинского РОВД бутылку с зажигательной смесью, а при задержании ранил двух сотрудников Департамента охраны. Позже нашлись видеообращение Г. на Youtube, а также его манифест в Telegram.
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Интеллектуал, одиночка, проблемный ребенок. Что известно о парне, который напал на РОВД в Верхнедвинске
Официальной информации о личности нападавшего и подробностей о произошедшем нет.
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