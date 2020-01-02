В Гродно во время гололедицы коммунальники плохо убрали город. Отреагировала прокуратура

Источник материала: Tut.by

Прокуратура в Гродно отреагировала на жалобы людей по поводу плохой уборки города во время гололедицы — и вынесла представление в адрес председателя горисполкома.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Накануне одного из декабрьских дней метеослужба объявила оранжевый уровень опасности из-за гололедицы. Утром тротуары покрылись льдом, из-за чего пешеходы падали и получили травмы. Как минимум 11 человек обратились в медицинские учреждения. Среди них пенсионеры и учащиеся, работники организаций и люди, которые сопровождали малышей в детсады.

Работа коммунальных служб при таких условиях вызвала нарекания со стороны жителей города.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что коммунальники не обработали тротуары противогололедными средствами, и у гродненского городского ЖКХ не была налажена система реагирования на резкие изменения погоды. В итоге на улицы вышла лишь половина необходимой техники.

«Администрации районов города действенный контроль за реализацией решений по уборке территории города в осенне-зимний период не осуществляли, прогнозы метеорологической службы об изменениях погодных условий и оранжевом уровне опасности в работе не использовали, должных мер по предупреждению опасных для населения последствий не принимали», — рассказали в прокуратуре.

По результатам проверки прокурор Гродно внес представление председателю горисполкома, чтобы тот устранил нарушения.