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В Гродно во время гололедицы коммунальники плохо убрали город. Отреагировала прокуратура
03.01.2020 12:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура в Гродно
Накануне одного из декабрьских дней метеослужба объявила оранжевый уровень опасности из-за гололедицы. Утром тротуары покрылись льдом, из-за чего пешеходы падали и получили травмы. Как минимум 11 человек обратились в медицинские учреждения. Среди них пенсионеры и учащиеся, работники организаций и люди, которые сопровождали малышей в детсады.
Работа коммунальных служб при таких условиях вызвала нарекания со стороны жителей города.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что коммунальники не обработали тротуары противогололедными средствами, и у гродненского городского ЖКХ не была налажена система реагирования на резкие изменения погоды. В итоге на улицы вышла лишь половина необходимой техники.
«Администрации районов города действенный контроль за реализацией решений по уборке территории города в осенне-зимний период не осуществляли, прогнозы метеорологической службы об изменениях погодных условий и оранжевом уровне опасности в работе не использовали, должных мер по предупреждению опасных для населения последствий не принимали», — рассказали в прокуратуре.
По результатам проверки прокурор Гродно внес представление председателю горисполкома, чтобы тот устранил нарушения.
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В итоге внесено представление главе горисполкома.
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