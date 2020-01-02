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В Гомеле из-за долгов за электричество закрыли ТЦ «Мандарин Плаза»
03.01.2020 12:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 3 января самый крупный торговый центр Гомеля «Мандарин Плаза» неожиданно для всех закрыт. Причина — нет электричества, его отключили за долги.
В администрации торгового центра это назвали временными трудностями. Между тем собственников и арендаторов об отключении заранее не предупредили. Многие сегодня вышли на работу, но в здание не попали.
«Вышел старший охранник и сказал — нет света. Мы восприняли, что его нет на улице и через час „Мандарин“ откроют, — поделилась подробностями продавец Татьяна Визгалина. — Стояли, мерзли, ждали. Но потом вышел представитель администрации торгового центра и повесил объявление с извинением, что торговый центр не работает в связи с отсутствием электроэнергии».
Напомним, торговый центр «Мандарин Плаза»
С тех пор прошло не одно судебное заседание, долг (а это более 1,2 млн рублей) руководство «Белинвестплазы» признало и даже большую часть его погасило. До сих пор непогашенной остается сумма старой задолженности (около 300 тысяч рублей) и текущей в размере 160 тысяч рублей.
Дирекция завода «Сантэкс» не единожды обращалась к руководству «Белинвестплазы» с напоминанием выполнить условия договора и решения суда. Вопрос задолженности неоднократно обсуждался и в кабинетах чиновников.
В центре работают 173 торговых объекта и семь предприятий общепита.
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Утром 3 января самый крупный торговый центр Гомеля «Мандарин Плаза» неожиданно для всех оказался закрыт. Причина - отсутствие электричества, которое отключили за...
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