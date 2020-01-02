ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле из-за долгов за электричество закрыли ТЦ «Мандарин Плаза»

03.01.2020 12:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Утром 3 января самый крупный торговый центр Гомеля «Мандарин Плаза» неожиданно для всех закрыт. Причина — нет электричества, его отключили за долги.


Фото: Вячеслав Коломиец

В администрации торгового центра это назвали временными трудностями. Между тем собственников и арендаторов об отключении заранее не предупредили. Многие сегодня вышли на работу, но в здание не попали.

«Вышел старший охранник и сказал — нет света. Мы восприняли, что его нет на улице и через час „Мандарин“ откроют, — поделилась подробностями продавец Татьяна Визгалина. — Стояли, мерзли, ждали. Но потом вышел представитель администрации торгового центра и повесил объявление с извинением, что торговый центр не работает в связи с отсутствием электроэнергии».


Напомним, торговый центр «Мандарин Плаза» построен на площадях бывшего завода эмальпосуды, снабжается электроэнергией через расположенный рядом завод «Сантэкс». Между ним и ООО «Белинвестплаза» в 2015 году был заключен договор об обеспечении электропитания. А в 2018 году представители Энергосбыта выявили факт недоучета потребленной торговым центром электрической энергии.

С тех пор прошло не одно судебное заседание, долг (а это более 1,2 млн рублей) руководство «Белинвестплазы» признало и даже большую часть его погасило. До сих пор непогашенной остается сумма старой задолженности (около 300 тысяч рублей) и текущей в размере 160 тысяч рублей.

Дирекция завода «Сантэкс» не единожды обращалась к руководству «Белинвестплазы» с напоминанием выполнить условия договора и решения суда. Вопрос задолженности неоднократно обсуждался и в кабинетах чиновников.

В центре работают 173 торговых объекта и семь предприятий общепита.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 3 января самый крупный торговый центр Гомеля «Мандарин Плаза» неожиданно для всех оказался закрыт. Причина - отсутствие электричества, которое отключили за...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно во время гололедицы коммунальники плохо убрали город. Отреагировала прокуратура
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика