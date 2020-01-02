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Тамара Красовская награждена Почетной грамотой Минского облисполкома

03.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Награду Тамаре Красовской вручил председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин. Он поблагодарил руководителя комитета за добросовестный труд и весомый вклад в развитие системы социальной защиты населения центрального региона.

Тамара Красовская награждена Почетной грамотой Минского облисполкома

– Я работал с Тамарой Петровной еще в правительстве, когда она была членом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Нам удалось выстроить конструктивный диалог. Это, несомненно, заслуженная награда для Вас и знак признания Вашего труда в такую важную дату – юбилей, – отметил Александр Генрихович.

Почетная грамота Минского облисполкома является высшей наградой областного уровня. Она вручается за особые успехи в социально-экономическом развитии, достижения в производственной, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной, общественной и иной деятельности, за плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность, а также в связи с юбилейными, памятными датами.

Тамара Красовская награждена Почетной грамотой Минского облисполкома

 
 
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Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Тамара Красовская награждена Почетной грамотой Минского областного...
 
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