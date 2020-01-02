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Под Могилевом хотят построить завод по переработке строительных отходов. Идет обсуждение
03.01.2020 14:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В районе агрогородка Восход Могилевского района хотят построить предприятие по переработке строительного мусора. Могилевский райисполком
По проекту предприятие будет перерабатывать строительные отходы — дробить их на фракцию, пригодную для использования в качестве щебня. Переработка будет происходить в дробильной установке.
Заказчик — ООО «МогилевСтройМонтаж». Перерабатывать стройотходы планируют до 2089 года.
Общественное обсуждение будет проходить до 27 января. Все это время можно представлять замечания по проекту, а также подать заявление о необходимости провести собрание. Подробно —
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Предприятие хотят построить в агрогородке Восход.
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