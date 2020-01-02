Под Могилевом хотят построить завод по переработке строительных отходов. Идет обсуждение

Источник материала: Tut.by

В районе агрогородка Восход Могилевского района хотят построить предприятие по переработке строительного мусора. Могилевский райисполком объявил общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду.



Фото: mos-musor.ru

По проекту предприятие будет перерабатывать строительные отходы — дробить их на фракцию, пригодную для использования в качестве щебня. Переработка будет происходить в дробильной установке.

Заказчик — ООО «МогилевСтройМонтаж». Перерабатывать стройотходы планируют до 2089 года.

Общественное обсуждение будет проходить до 27 января. Все это время можно представлять замечания по проекту, а также подать заявление о необходимости провести собрание. Подробно — тут .