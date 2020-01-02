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Под Могилевом хотят построить завод по переработке строительных отходов. Идет обсуждение

03.01.2020 14:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В районе агрогородка Восход Могилевского района хотят построить предприятие по переработке строительного мусора. Могилевский райисполком объявил общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду.


Фото: mos-musor.ru

По проекту предприятие будет перерабатывать строительные отходы — дробить их на фракцию, пригодную для использования в качестве щебня. Переработка будет происходить в дробильной установке.

Заказчик — ООО «МогилевСтройМонтаж». Перерабатывать стройотходы планируют до 2089 года.

Общественное обсуждение будет проходить до 27 января. Все это время можно представлять замечания по проекту, а также подать заявление о необходимости провести собрание. Подробно — тут.

 
 
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