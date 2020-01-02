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Минчанин поджег дверь соседки из-за того, что бывшая супруга ушла к ней жить

03.01.2020 19:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Минска обратилась с заявлением в милицию: неизвестный поджег дверь ее квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото: pixabay.com

Женщина рассказала, что они вместе с соседкой по лестничной клетке находились у нее дома. Спустя некоторое время минчанки услышали запах гари и обнаружили, что входную дверь подожгли.

Выяснилось, что причастным к поджогу оказался сосед минчанки, а также по совместительству и бывший муж проживающей у нее подруги.

— Мужчина признался в содеянном. Свой поступок он объяснил обидой на бывшую жену и соседку, которые не открывали ему дверь, когда тот звонил в квартиру. Фигурант планировал отпраздновать новогодние торжества вместе с бывшей женой, однако из-за разногласий женщина проигнорировала желание бывшего супруга, — рассказали в милиции.

Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

 
Теги: Минск
 
 
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- Фигурант планировал отпраздновать новогодние торжества вместе с бывшей женой, однако из-за разногласий женщина проигнорировала желание бывшего супруга, -...
 
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