Минчанин поджег дверь соседки из-за того, что бывшая супруга ушла к ней жить

Источник материала: Tut.by

Жительница Минска обратилась с заявлением в милицию: неизвестный поджег дверь ее квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Фото: pixabay.com

Женщина рассказала, что они вместе с соседкой по лестничной клетке находились у нее дома. Спустя некоторое время минчанки услышали запах гари и обнаружили, что входную дверь подожгли.

Выяснилось, что причастным к поджогу оказался сосед минчанки, а также по совместительству и бывший муж проживающей у нее подруги.

— Мужчина признался в содеянном. Свой поступок он объяснил обидой на бывшую жену и соседку, которые не открывали ему дверь, когда тот звонил в квартиру. Фигурант планировал отпраздновать новогодние торжества вместе с бывшей женой, однако из-за разногласий женщина проигнорировала желание бывшего супруга, — рассказали в милиции.

Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.