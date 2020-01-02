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Пенсионерка из Жабинки закрыла валютный вклад, а спустя шесть лет потребовала деньги у банка

03.01.2020 20:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пенсионерка из Жабинки закрыла валютный вклад и забыла о нем на шесть лет. А потом внезапно пришла требовать деньги от банка. Банк выручила почерковедческая экспертиза, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

И сколько сотрудники банка не внушали пожилой жительнице Жабинки, что вклад она закрыла в 2013 году, через год после открытия, и забрала с него всю валюту, женщина настаивала на своем. Дайте, мол, сюда мои деньги. Документам, которые ей предоставили, не поверила и пошла с заявлением в милицию. Правоохранители стали разбираться: возможно, за женщину закрыл вклад кто-то другой. Записей с видеокамер за сроком давности не осталось.

Выручила почерковедческая экспертиза. Документы, подписанные в 2013-м, передали судебным экспертам, дабы те дали ответ: действительно ли бумаги подписаны самой пенсионеркой.

«В ходе исследования подписей в документах и сравнительных образцах экспертом Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз установлено, что подписи в банковских документах по закрытию вклада выполнены заявительницей. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям пенсионерки, а также установлены мотивы совершения указанных действий», — рассказала официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Татьяна Коток.

 
Теги: Брест
 
 
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Правоохранители стали разбираться: возможно, за женщину закрыл вклад кто-то другой. Записей с видеокамер за сроком давности не осталось. Выручила почерковедческая...
 
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