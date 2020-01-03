Третья нефтяная, останки в Свислочи, списание долгов с карточек и клюшка Лукашенко - все за вчера

Казалось, только пришли на работу, а завтра снова выходные. Только с погодой не очень будет — дождь, мокрый снег, но зато теплее положенного. Что и говорить, зима в этом году как-то вовсе и не зима. В Витебске даже сирень зацвела. А вот чем еще запомнился вчерашний день.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Никогда такого не было и вот опять! Уже несколько дней российская нефтьне поступает на белорусские НПЗ. Заводы работают на накопленных запасах, которых, говорят, хватит на 2−3 недели. Чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке, Беларусь приостановила экспорт топлива. Разбираемся, в чем дело и что будет дальше, а заодно вспоминаем, как Минск и Москва действовали в предыдущих нефтяных конфликтах. К концу вчерашнего дня подписанных контрактов не появилось, переговоры двух стран продолжаются.
Жуткая история произошла в столице: коммунальники во время очистных работ достали из Свислочи сумку с останками конечностей. Подробностей пока немного: известно, что останки «предположительно женские». А вечером у правозащитника Волчека прошел обыск в связи с этим делом — узнали, как могут быть связаны эти события (и чем закончился обыск).
Следим мы и за историей с парнем, который напал на отделение департамента охраны МВД в Верхнедвинске. Среди прочего выяснили, что парень учился в университете в Полоцке и незадолго до инцидента его отчислили за непосещаемость. А вот как отозвался о парне его бывший одноклассник: «Если судить по оценкам, то учился он не очень хорошо, но если оценивать знания — то знал все».
А еще с 1 января у нас заработала автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств. Коснется это не только юридических, но и физических лиц. С ее помощью долги (например, неоплаченные штрафы или подоходный налог) будут списывать с банковских карточек и электронных кошельков. Мы узнали, как это будет работать.
В это сложно поверить, но спичек больше нет. Вернее, производства, на котором их делали целых 127 лет. Вместо спичек на фабрике теперь будут делать стулья.
В ночь на пятницу стало известно, что в Багдаде в результате авиаударов США по колонне автомобилей вблизи аэропорта был убит командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Рассказываем, что за человек он был и что из себя представляют возглавляемые им силы «Кудс».
Помните, ГАИ недавно обещала повысить скорость на некоторых дорогах страны? И вот первые две трассы, где уже разрешили ездить быстрее.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
В Сети уже который день обсуждают новогоднее обращение украинского президента Владимира Зеленского. О том, почему это поздравление вызвало раскол вместо единства (и о поздравлении белорусского президента тоже) рассуждает наш колумнист, политконсультант Александр Федута. Кстати, о новогодних речах: не в каждой стране мира можно сделать подобный тест, так что мы не могли упустить такой случай. Вот вам 10 цитат от Александра Лукашенко — угадайте, в каком году он их говорил, поздравляя страну с Новым годом. Ну, а после того как (не)пройдете тест, взгляните на нашу подборкуфото главного героя белорусских новостей в 25-ю годовщину своего президентства.
В Беларуси к магазинам секонд-хенда не все относятся дружелюбно. А в соседней Литве в них ходят далеко не самые бедные жители. Кстати, продают там не только одежду, но и посуду, светильники и даже постельное белье. Мы прошлись по магазинам секонд-хенд в Вильнюсе и посмотрели, кто там отоваривается и что сколько стоит.
А вот в Гомеле с шопингом сейчас сложновато: за долги там отключили свет в крупнейшем ТЦ — не работает 180 точек. Собственники и арендаторы не смогли с утра попасть на работу.
Подкомитет по государственным премиям в сферах литературы, искусства и архитектуры назвал имена претендентов, которые выдвинуты на получение премий 2020 года. И вот кто эти люди.
На новогодних праздниках аккаунты некоторых белорусов в Facebook и Instagram оказались заблокированы по довольно странной причине — в письме от соцсети говорится, что их профили могут удалить за связь с «создателем сети сервисов по накрутке» — Николаем Холпером. Что происходит и что можно сделать, если вы попали под блокировку.
Если вы не знаете, куда сходить на предстоящих выходных, вот вам список лучших заведений столицы, которые открылись в 2019 году. И там нет ни одного бара с Зыбицкой!
О СПОРТЕ
Новый тренер БАТЭ Кирилл Альшевскийпровел свою первую пресс-конференцию. Наставник рассказал журналистам, что мог возглавить клуб еще при жизни своего дяди Анатолия Капского, его сына Андрея и о своей роли в БАТЭ. А генеральный директор борисовского БАТЭ Михаил Деменцевичрассказал о целях команды на сезон-2020.
В хоккее вчера был удачный день. Минское «Динамо»прервало антирекордную серию поражений в КХЛ. Минчане проиграли до этого 12 матчей подряд и были близки к 13-му, но все-таки сумели переломить ход неудачно складывавшегося матча.
А в Минске начался традиционный Рождественский турнир. На нем команда президента разгромила сборную Международной федерации хоккея, а президент подарил свою клюшку юному болельщику с плакатом.
В общем, не очень простой и насыщенный новостями выдался первый рабочий день 2020 года. А тем, кто дочитал до конца, рассказываем, чем закончилась история с родами в такси, про которую мы писали недавно. Молодую маму с дочкой выписали из роддома, из больницы маму с девочкой встречал все тот же водитель такси 7220 Евгений Делисандров. Девочку, кстати, назовут Евгенией — в честь водителя. Побольше вам (и нам) хороших новостей!
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