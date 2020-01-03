Третья нефтяная, останки в Свислочи, списание долгов с карточек и клюшка Лукашенко - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Казалось, только пришли на работу, а завтра снова выходные. Только с погодой не очень будет — дождь, мокрый снег, но зато теплее положенного . Что и говорить, зима в этом году как-то вовсе и не зима. В Витебске даже сирень зацвела . А вот чем еще запомнился вчерашний день.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

В Сети уже который день обсуждают новогоднее обращение украинского президента Владимира Зеленского. О том, почему это поздравление вызвало раскол вместо единства (и о поздравлении белорусского президента тоже) рассуждает наш колумнист, политконсультант Александр Федута. Кстати, о новогодних речах: не в каждой стране мира можно сделать подобный тест, так что мы не могли упустить такой случай. Вот вам 10 цитат от Александра Лукашенко — угадайте , в каком году он их говорил, поздравляя страну с Новым годом. Ну, а после того как (не)пройдете тест, взгляните на нашу подборку фото главного героя белорусских новостей в 25-ю годовщину своего президентства.





В Беларуси к магазинам секонд-хенда не все относятся дружелюбно. А в соседней Литве в них ходят далеко не самые бедные жители. Кстати, продают там не только одежду, но и посуду, светильники и даже постельное белье. Мы прошлись по магазинам секонд-хенд в Вильнюсе и посмотрели, кто там отоваривается и что сколько стоит .

и посмотрели, . А вот в Гомеле с шопингом сейчас сложновато: за долги там отключили свет в крупнейшем ТЦ — не работает 180 точек. Собственники и арендаторы не смогли с утра попасть на работу .

— не работает 180 точек. Собственники и арендаторы . Подкомитет по государственным премиям в сферах литературы, искусства и архитектуры назвал имена претендентов, которые выдвинуты на получение премий 2020 года. И вот кто эти люди .

назвал имена претендентов, которые выдвинуты на получение премий 2020 года. И . На новогодних праздниках аккаунты некоторых белорусов в Facebook и Instagram оказались заблокированы по довольно странной причине — в письме от соцсети говорится, что их профили могут удалить за связь с «создателем сети сервисов по накрутке» — Николаем Холпером. Что происходит и что можно сделать, если вы попали под блокировку.

по довольно странной причине — в письме от соцсети говорится, что их профили могут удалить за связь с «создателем сети сервисов по накрутке» — Николаем Холпером. и что можно сделать, если вы попали под блокировку. Если вы не знаете, куда сходить на предстоящих выходных, вот вам список лучших заведений столицы, которые открылись в 2019 году. И там нет ни одного бара с Зыбицкой!

О СПОРТЕ

Новый тренер БАТЭ Кирилл Альшевский провел свою первую пресс-конференцию. Наставник рассказал журналистам, что мог возглавить клуб еще при жизни своего дяди Анатолия Капского, его сына Андрея и о своей роли в БАТЭ. А генеральный директор борисовского БАТЭ Михаил Деменцевич рассказал о целях команды на сезон-2020.





В хоккее вчера был удачный день. Минское «Динамо» прервало антирекордную серию поражений в КХЛ. Минчане проиграли до этого 12 матчей подряд и были близки к 13-му, но все-таки сумели переломить ход неудачно складывавшегося матча.

антирекордную серию поражений в КХЛ. Минчане проиграли до этого 12 матчей подряд и были близки к 13-му, но все-таки сумели переломить ход неудачно складывавшегося матча. А в Минске начался традиционный Рождественский турнир. На нем команда президента разгромила сборную Международной федерации хоккея, а президент подарил свою клюшку юному болельщику с плакатом.

Все новости за пятницу, 3 января

В общем, не очень простой и насыщенный новостями выдался первый рабочий день 2020 года. А тем, кто дочитал до конца, рассказываем , чем закончилась история с родами в такси, про которую мы писали недавно. Молодую маму с дочкой выписали из роддома, из больницы маму с девочкой встречал все тот же водитель такси 7220 Евгений Делисандров. Девочку, кстати, назовут Евгенией — в честь водителя. Побольше вам (и нам) хороших новостей!

Ваша редакция