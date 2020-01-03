Национальная библиотека знакомит с периодическими изданиями — юбилярами 2020 года

Источник материала: Полымя

Тематическая выставка «Периодические издания — юбиляры 2020 года» проходит с 3 января по 27 февраля в зале периодических изданий Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.





В этом году 90-летие празднует одно из старейших изданий страны — ежемесячный иллюстрированный журнал «Беларусь. Belarus». На его страницах освещается общественно-политическая и экономическая жизнь республики, поднимаются вопросы развития национальной культуры, публикуются очерки о белорусских писателях, деятелях искусства, науки, культуры, образования. Журнал выходит на белорусском, английском и китайском языках и распространяется в 50 странах мира.

В числе юбиляров литературно-художественный журнал «Неман», отмечающий 75-летие. В его разделах «Поэзия», «Проза», «Публицистика», «Вчера. Сегодня. Завтра», «Искусство» публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, переводы белорусских и зарубежных писателей, статьи на научные и исторические темы.

60 лет исполняется библиографическому бюллетеню «Новыя кнігі: па старонках беларускага друку». Он издается Национальной библиотекой и предназначен для работников библиотек, педагогов и всех, кто интересуется белорусоведением.

Дополняют экспозицию материалы, посвященные юбилеям газет «Мінская праўда», «Зорька», «Настаўніцкая газета» и журнала «Архитектура и строительство». Из публикаций, представленных на выставке, можно узнать о богатой истории, славных традициях и этапах большого пути, который прошли издания-юбиляры.

Источник: БелТА