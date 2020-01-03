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Новогодний утренник для маленьких жителей региона прошёл под эгидой РОО «Белая Русь»

04.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Новогодний утренник для маленьких жителей региона прошёл под эгидой РОО «Белая Русь»
К республиканскому благотворительному марафону «Наши дети» активно подключаются общественные организации. Так, на минувшей неделе праздник для маленьких жителей региона прошел под эгидой республиканского общественного объединения «Белая Русь».

Новогодний утренник для маленьких жителей региона прошёл под эгидой РОО «Белая Русь»
 Новогодний утренник для маленьких жителей региона прошёл под эгидой РОО «Белая Русь»
 Новогодний утренник для маленьких жителей региона прошёл под эгидой РОО «Белая Русь»
 Новогодний утренник для маленьких жителей региона прошёл под эгидой РОО «Белая Русь»
 Новогодний утренник для маленьких жителей региона прошёл под эгидой РОО «Белая Русь»
 Новогодний утренник для маленьких жителей региона прошёл под эгидой РОО «Белая Русь»
Региональная акция состоялась в Полесском драматическом театре. В ней принимали участие 110 детей – из Пинского, Столинского, Ивановского, Лунинецкого районов и города Пинска. Мальчишек и девчонок ждала увлекательная программа. Сначала они посмотрели замечательный спектакль Полесского драмтеатра «Аладдин, Джинн и волшебная лампа». Музыкальная сказка, наполненная приключениями в волшебном Багдаде, не оставила равнодушными маленьких зрителей. А затем у наряженной елки ребята могли поводить хороводы, спеть любимые новогодние песенки и поиграть в веселые игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

Новогодний утренник для маленьких жителей региона прошёл под эгидой РОО «Белая Русь» Новогодний утренник для маленьких жителей региона прошёл под эгидой РОО «Белая Русь»Новогодний утренник для маленьких жителей региона прошёл под эгидой РОО «Белая Русь»
 Новогодний утренник для маленьких жителей региона прошёл под эгидой РОО «Белая Русь»
 Новогодний утренник для маленьких жителей региона прошёл под эгидой РОО «Белая Русь»
 Новогодний утренник для маленьких жителей региона прошёл под эгидой РОО «Белая Русь»
 Новогодний утренник для маленьких жителей региона прошёл под эгидой РОО «Белая Русь»
 Новогодний утренник для маленьких жителей региона прошёл под эгидой РОО «Белая Русь»
 Новогодний утренник для маленьких жителей региона прошёл под эгидой РОО «Белая Русь»
Поздравили ребят и их родителей с Новым годом и рождественскими праздниками председатели Пинских районной и городской организаций РОО «Белая Русь» Григорий Пригодич и Виктор Бруцкий.

В завершение все участники благотворительного утренника получили сладкие подарки от Пинской, Столинской, Ивановской, Лунинецкой районных и Пинской городской организации РОО «Белая Русь».

Наталья МИЛЕВСКАЯ
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> К республиканскому благотворительному марафону «Наши дети» активно подключаются общественные организации. Так, на минувшей неделе праздник для маленьких...
 
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