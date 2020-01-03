Новогодний утренник для маленьких жителей региона прошёл под эгидой РОО «Белая Русь»

Источник материала: Полесская правда



К республиканскому благотворительному марафону «Наши дети» активно подключаются общественные организации. Так, на минувшей неделе праздник для маленьких жителей региона прошел под эгидой республиканского общественного объединения «Белая Русь».













Региональная акция состоялась в Полесском драматическом театре. В ней принимали участие 110 детей – из Пинского, Столинского, Ивановского, Лунинецкого районов и города Пинска. Мальчишек и девчонок ждала увлекательная программа. Сначала они посмотрели замечательный спектакль Полесского драмтеатра «Аладдин, Джинн и волшебная лампа». Музыкальная сказка, наполненная приключениями в волшебном Багдаде, не оставила равнодушными маленьких зрителей. А затем у наряженной елки ребята могли поводить хороводы, спеть любимые новогодние песенки и поиграть в веселые игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.















Поздравили ребят и их родителей с Новым годом и рождественскими праздниками председатели Пинских районной и городской организаций РОО «Белая Русь» Григорий Пригодич и Виктор Бруцкий.

В завершение все участники благотворительного утренника получили сладкие подарки от Пинской, Столинской, Ивановской, Лунинецкой районных и Пинской городской организации РОО «Белая Русь».

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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