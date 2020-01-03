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В Минске зафиксирован первый в новом году температурный рекорд

04.01.2020 09:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первые в новом году температурные рекорды зафиксированы в Беларуси 3 января.


Фото: Илья Каханович, TUT.BY

В Минске и Борисове воздух прогрелся до 6,5 градуса тепла. В обоих городах обновлены максимумы дня 28-летней давности — 5,9 и 6,4 градуса соответственно.

Рекорд дня для всей территории страны составляет 9,9 градуса выше нуля (3 января 1984 года в Бресте).

В декабре прошедшего года рекорды тепла фиксировались 11 дней (9, 11, 12, 16−19, 21−23 и 25 декабря), в ноябре — семь (4-го, 5-го, 9-го, 10-го, 13-го, 14-го и 29-го), в октябре — 13 (с 13-го по 16-е и с 19-го по 27-е).

По прогнозу синоптиков, 4 января ожидается от 0 до 5 градусов тепла, затем немного похолодает.

(Использованы оперативная карта температур и архив Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.)

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Минске и Борисове воздух прогрелся до 6,5 градуса тепла. В обоих городах обновлены максимумы дня 28-летней давности - 5,9 и 6,4 градуса соответственно.
 
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