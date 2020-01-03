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5 студзеня — Дзень работнікаў сацыяльнай абароны

04.01.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Накануне профессионального праздника работников социальной защиты об основных направлениях деятельности районного центра социального обслуживания населения, новых формах работы мы попросили напомнить читателям районной газеты заместителя директора РЦСОН Наталью КРЫЛОВУ: 

– Социальное обслуживание  – деятельность по организации и оказанию социальных услуг, содействию активизации собственных усилий граждан по предупреждению, преодолению трудной жизненной ситуации и (или) адаптации к ней.

За время деятельности структура нашего центра развивалась в зависимости от потребностей населения и в настоящее время включает в себя 5 отделений, которые в своей деятельности взаимосвязаны: отделение первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования, отделение социальной помощи на дому, отделение социальной адаптации и реабилитации и сопровождаемого проживания, отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста, отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Центр ведет работу с широким кругом населения, в числе которого – одинокие и одиноко проживающие пожилые граждане, инвалиды 1 и 2 группы, ветераны Великой Отечественной войны, лица, пострадавшие от последствий войн и другие граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Для улучшения работы с населением по месту жительства, оказания помощи в решении социально­бытовых вопросов, юридической, психологической помощи в районе работает 8 социальных пунктов в агрогородках Мышковичи, Павловичи, Жиличи, Боровица, Любоничи, Добосна, Барчицы, Стайки. В течение 2019 года в социальные пункты по различным вопросам поступило 1195 обращений.

Ежегодно увеличивается количество социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. На надомном обслуживании находятся 389 нетрудоспособных граждан.

Востребованы разовые социально­бытовые услуги, предоставляемые за социально низкую плату. Учитывая перспективность развития данного направления работы, за последние годы внедрено 50 видов платных разовых социально­бытовых услуг, не входящих в Перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений, утвержденных решением районного исполнительного комитета.

5 студзеня — Дзень работнікаў сацыяльнай абароны

Социальный работник Ирина Овсяник – заботливая и внимательная помощница для кировчанина Леонида Аркадьевича Кульши.

Постоянно совершенствуются формы работы с пожилыми гражданами.

Востребованной является услуга сиделки для граждан, утративших способность к самообслуживанию и передвижению, которой за 2019 год воспользовались 17 нетрудоспособных граждан.

С декабря 2016 года функционирует комната совместного самостоятельного (сезонного) проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории района, не утративших способности к самообслуживанию, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Всего данной услугой воспользовались 14 человек.

Приемная семья – это совместное проживание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в социальных услугах, и лица, оказывающего социальные услуги, не являющегося родственником, обязанным по закону его содержать. В 2019 году помощь оказана 4 нетрудоспособным гражданам.

Патронатная семья – трудоспособная семья, оказывающая содействие в заготовке дров, покосе травы, прополке огорода, сборе урожая. В минувшем году помощь оказана 18 семьям, в которых проживают 29 нетрудоспособных граждан.

Замещающая семья – форма жизнеустройства совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина в условиях совместного проживания и ведения общего хозяйства с иным физическим лицом. В прошлом году социальные услуги в форме социального обслуживания в замещающей семье на безвозмездной основе оказаны одной одинокой  нетрудоспособной гражданке.

Деятельность социального работника требует много сил, сотрудники должны обладать профессиональными качествами, трудолюбием, честностью, доброжелательно относиться к людям. Хочется отметить социальных работников, которые делают и будут делать для своих подопечных все, чтобы они знали: они не одиноки, их любят, о них заботятся, – это А.И.Жданович, О.В.Шинкоренко, В.М.Кастерская, И.В.Кравцова, И.М.Голомзик, Н.В.Суровец, В.И.Михолап и другие.

Мы всегда рядом и готовы прийти на помощь!

 
 
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Накануне профессионального праздника работников социальной защиты об основных направлениях деятельности районного центра социального обслуживания...
 
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