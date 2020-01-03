5 студзеня — Дзень работнікаў сацыяльнай абароны

Накануне профессионального праздника работников социальной защиты об основных направлениях деятельности районного центра социального обслуживания населения, новых формах работы мы попросили напомнить читателям районной газеты заместителя директора РЦСОН Наталью КРЫЛОВУ:
– Социальное обслуживание – деятельность по организации и оказанию социальных услуг, содействию активизации собственных усилий граждан по предупреждению, преодолению трудной жизненной ситуации и (или) адаптации к ней.
За время деятельности структура нашего центра развивалась в зависимости от потребностей населения и в настоящее время включает в себя 5 отделений, которые в своей деятельности взаимосвязаны: отделение первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования, отделение социальной помощи на дому, отделение социальной адаптации и реабилитации и сопровождаемого проживания, отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста, отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.
Центр ведет работу с широким кругом населения, в числе которого – одинокие и одиноко проживающие пожилые граждане, инвалиды 1 и 2 группы, ветераны Великой Отечественной войны, лица, пострадавшие от последствий войн и другие граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Для улучшения работы с населением по месту жительства, оказания помощи в решении социальнобытовых вопросов, юридической, психологической помощи в районе работает 8 социальных пунктов в агрогородках Мышковичи, Павловичи, Жиличи, Боровица, Любоничи, Добосна, Барчицы, Стайки. В течение 2019 года в социальные пункты по различным вопросам поступило 1195 обращений.
Ежегодно увеличивается количество социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. На надомном обслуживании находятся 389 нетрудоспособных граждан.
Востребованы разовые социальнобытовые услуги, предоставляемые за социально низкую плату. Учитывая перспективность развития данного направления работы, за последние годы внедрено 50 видов платных разовых социальнобытовых услуг, не входящих в Перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений, утвержденных решением районного исполнительного комитета.
Постоянно совершенствуются формы работы с пожилыми гражданами.
Востребованной является услуга сиделки для граждан, утративших способность к самообслуживанию и передвижению, которой за 2019 год воспользовались 17 нетрудоспособных граждан.
С декабря 2016 года функционирует комната совместного самостоятельного (сезонного) проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории района, не утративших способности к самообслуживанию, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Всего данной услугой воспользовались 14 человек.
Приемная семья – это совместное проживание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в социальных услугах, и лица, оказывающего социальные услуги, не являющегося родственником, обязанным по закону его содержать. В 2019 году помощь оказана 4 нетрудоспособным гражданам.
Патронатная семья – трудоспособная семья, оказывающая содействие в заготовке дров, покосе травы, прополке огорода, сборе урожая. В минувшем году помощь оказана 18 семьям, в которых проживают 29 нетрудоспособных граждан.
Замещающая семья – форма жизнеустройства совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина в условиях совместного проживания и ведения общего хозяйства с иным физическим лицом. В прошлом году социальные услуги в форме социального обслуживания в замещающей семье на безвозмездной основе оказаны одной одинокой нетрудоспособной гражданке.
Деятельность социального работника требует много сил, сотрудники должны обладать профессиональными качествами, трудолюбием, честностью, доброжелательно относиться к людям. Хочется отметить социальных работников, которые делают и будут делать для своих подопечных все, чтобы они знали: они не одиноки, их любят, о них заботятся, – это А.И.Жданович, О.В.Шинкоренко, В.М.Кастерская, И.В.Кравцова, И.М.Голомзик, Н.В.Суровец, В.И.Михолап и другие.
Мы всегда рядом и готовы прийти на помощь!