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Семьи передовиков Минщины будут чествовать в Станьково

04.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В новогоднем мероприятии примет участие подрастающее поколение. Победители различных спортивных и творческих конкурсов, предметных олимпиад выберут лучшего Деда Мороза и Снегурочку, для ребят устроят хоровод у празднично украшенной елки, а также красочное представление.

— Такое мероприятие в рамках акции «Наши дети» пройдет в Минской области впервые, — рассказала начальник главного управления по образованию облисполкома Татьяна Апранич. — Это прекрасная возможность отметить родителей и их талантливых детей, поддержать гармоничные отношения в семье. Родители, которые соберутся в Станьково, достигли самых высоких результатов в профессиональной деятельности: социальной и сельскохозяйственной сферах, промышленности. Поэтому акция в том числе воспитывает у молодежи преданность своему делу и уважение к труду.

www.mlyn.by

 
 
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Около 400 участников со всего региона соберет областная акция «Родители-победители, призеры и их дети». В центре экотуризма «Станьково» Дзержинского района будут...
 
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