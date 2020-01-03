Семьи передовиков Минщины будут чествовать в Станьково

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В новогоднем мероприятии примет участие подрастающее поколение. Победители различных спортивных и творческих конкурсов, предметных олимпиад выберут лучшего Деда Мороза и Снегурочку, для ребят устроят хоровод у празднично украшенной елки, а также красочное представление.

— Такое мероприятие в рамках акции «Наши дети» пройдет в Минской области впервые, — рассказала начальник главного управления по образованию облисполкома Татьяна Апранич. — Это прекрасная возможность отметить родителей и их талантливых детей, поддержать гармоничные отношения в семье. Родители, которые соберутся в Станьково, достигли самых высоких результатов в профессиональной деятельности: социальной и сельскохозяйственной сферах, промышленности. Поэтому акция в том числе воспитывает у молодежи преданность своему делу и уважение к труду.