|
На границе задержали девятерых «туристов"-нелегалов из Кубы, которым очень надо было в Чехию
04.01.2020 13:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненские пограничники 3 января задержали группу нелегальных мигрантов — всего 9 граждан Кубы, которые рассчитывали попасть в Европу, не имея при этом «шенгена». Об этом
Иностранцев задержали в районе населенного пункта Польные Богатыри (Гродненский район).
Оказалось, еще в прошлом месяце девять кубинцев встретились в Москве и решили уехать в Европу. 30 декабря они пытались законно пересечь границу, но из-за отсутствия виз польские пограничники их развернули.
Но мужчины очень хотели попасть в Чехию и уже 3 января взяли такси, указав водителю ехать к Польше. Мужчины старательно готовились: купили теплые вещи и продукты, а в смартфонах проложили маршруты — но их задержали белорусские пограничники.
Сейчас кубинцы помещены в изолятор временного содержания. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима. За такое грозит депортация с запретом въезда в страну на 5 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь их, скорее всего, депортируют и запретят появляться в Беларуси еще пять лет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)