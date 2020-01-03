Источник материала: Tut.by

Гродненские пограничники 3 января задержали группу нелегальных мигрантов — всего 9 граждан Кубы, которые рассчитывали попасть в Европу, не имея при этом «шенгена». Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.



Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

Иностранцев задержали в районе населенного пункта Польные Богатыри (Гродненский район).

Оказалось, еще в прошлом месяце девять кубинцев встретились в Москве и решили уехать в Европу. 30 декабря они пытались законно пересечь границу, но из-за отсутствия виз польские пограничники их развернули.

Но мужчины очень хотели попасть в Чехию и уже 3 января взяли такси, указав водителю ехать к Польше. Мужчины старательно готовились: купили теплые вещи и продукты, а в смартфонах проложили маршруты — но их задержали белорусские пограничники.

Сейчас кубинцы помещены в изолятор временного содержания. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима. За такое грозит депортация с запретом въезда в страну на 5 лет.