За четыре первых дня 2020-го в Беларуси на пожарах погибли 15 человек

Источник материала: Tut.by

В результате пожаров с 1 по 4 января в Беларуси погибли 15 человек. Зачастую причиной трагедий был человеческий фактор, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Среди всех случаев отмечены и массовые трагедии: в одном доме сгорели трое, в другом — четверо.





Так, утром 1 января в деревне Мохро Ивановского района (Брестская область) во время тушения пожара нашли тела трех мужчин: двое возрастом 52 года и один 44-летний. Они вместе отмечали Новый год. Причину пожара еще выясняют.

Ночью в деревне Опытная Верхнедвинского района (Витебская область) в горящем доме погиб 61-летний хозяин. Предполагается, что мужчина неосторожно обращался с огнем при курении. Жил один, выпивал.

А 3 января горел дом в деревне Колтки (Чашникского района), где погибла 89-летняя женщина. Пенсионерка жила одна. По предварительной версии, возгорание началось от неосторожного обращения с огнем при растопке печи.

В агрогородке Кирово (Жлобинский район) вечером погибла 91-летняя пенсионерка.

«По словам опрошенных соседей, престарелая одинокая женщина имела традицию в день памяти умерших родственников зажигать в доме перед их портретом свечу. 2 января была годовщина смерти ее супруга», — говорят следователи о предварительной версии пожара.





Ночью 1 января сгорел деревянный дом в деревне Шиловичи Слонимского района (Гродненская область). Погиб 38-летний хозяин. А в деревне Раховец Новогрудского района утром того же дня погиб 67-летний мужчина.





В обоих случаях, как считают следователи, всему виной неосторожность с огнем при курении. Оба выпивали и любили покурить, лежа в постели.

4 января ночью в деревне Новины Новогрудского района в сгоревшем деревянном доме нашли тело 62-летнего хозяина. Он тоже много курил, и в постели. На это ему не раз делали замечания, но тот не реагировал.





Вечером 1 января в деревне Новоселки Копыльского района (Минская область) погиб 52-летний хозяин дома. Мужчина жил один, не работал и любил выпить. Версий две: неисправность проводки или неосторожность при курении.





Ночью 1 января в деревне Ильинка Могилевского района нашли тела четырех человек: 80-летней хозяйки, ее 55-летней дочери и двоих родственников возрастом 40 и 39 лет.

«По факту этого происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 144 Уголовного кодекса (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — рассказали в СК.





А в деревне Левковщина Чаусского района (Могилевская область) вечером 2 января погиб 54-летний мужчина. Накануне он выпивал и вытапливал печь.

По всем фактам гибели, кроме истории с уголовным делом, сейчас проводятся проверки.