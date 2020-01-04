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На «Спортивной» из поезда метро высадили пассажиров, у переднего вагона видели дым

04.01.2020 22:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На платформе станции метро «Спортивная» сегодня вечером, 4 января, останавливался поезд, читатели сообщили TUT.BY о задымлении в начале состава.


На станции метро «Спортивная». Фото: пользователь TUT.BY Павел

«На „Спортивной“ остановился поезд, у переднего вагона задымление», — написал Павел. На фотографии, которую прислал читатель, действительно можно различить дым.

Другие читатели также сообщали о задержке в движении поездов со стороны станции «Спортивная».

В Минском метрополитене TUT.BY рассказали, что по техническим причинам на этой станции высадили пассажиров, на несколько минут снимали напряжение с контактного рельса. Это произошло ориентировочно в 20.33.

— Спустя несколько минут поезд отправили для дальнейшего осмотра, — сообщил пресс-секретарь метрополитена Андрей Дроб.

Более детальной информации пока нет.

 
 
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«На "Спортивной" остановился поезд, у переднего вагона задымление», - написал Павел.
 
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