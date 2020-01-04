|
На «Спортивной» из поезда метро высадили пассажиров, у переднего вагона видели дым
04.01.2020 22:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На платформе станции метро «Спортивная» сегодня вечером, 4 января, останавливался поезд, читатели сообщили TUT.BY о задымлении в начале состава.
«На „Спортивной“ остановился поезд, у переднего вагона задымление», — написал Павел. На фотографии, которую прислал читатель, действительно можно различить дым.
Другие читатели также сообщали о задержке в движении поездов со стороны станции «Спортивная».
В Минском метрополитене TUT.BY рассказали, что по техническим причинам на этой станции высадили пассажиров, на несколько минут снимали напряжение с контактного рельса. Это произошло ориентировочно в 20.33.
— Спустя несколько минут поезд отправили для дальнейшего осмотра, — сообщил пресс-секретарь метрополитена Андрей Дроб.
Более детальной информации пока нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«На "Спортивной" остановился поезд, у переднего вагона задымление», - написал Павел.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)