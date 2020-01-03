В Минске прокуратура вступилась за осужденного мужчину, обидевшего водителя

Источник материала: Tut.by

В 2018 году мужчину осудили за хулиганство: он возмутился действиями водителя, который припарковал свою машину во дворе не по правилам. Спустя полтора года прокуратура стала на защиту осужденного, сообщает пресс-служба ведомства.



Прокуратура города Минска. Фото: пресс-служба ведомства

История началась еще в 2018 году. Мужчина оскорбил водителя, который припарковался в дворе с нарушением правил дорожного движения. А затем ударил по открытой водительской двери ногой, поцарапав панель отделки.

Суд признал мужчину виновным по ч.1. ст. 339 УК Беларуси (хулиганство). Его наказали штрафом в 50 базовых величин (1225 рублей на тот момент).

Обвиняемый попытался обжаловать приговор, но судом апелляционной инстанции он оставлен без изменения, а его жалоба — без удовлетворения.

В прокуратуре с решением апелляционной инстанции не согласились.

«Остались непроверенными и не нашли оценки в приговоре доводы обвиняемого о том, что его действия были вызваны неправомерным поведением самого потерпевшего. Не учтены мотивы, цели и обстоятельства совершенных им действий», — отметили в прокуратуре Минска.

Президиум Минского городского суда согласился с доводами прокуратуры и передал дело на новое апелляционное рассмотрение.