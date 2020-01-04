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Сегодня – День работников социальной защиты

05.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Доброта и неравнодушие – главные ценности социальных работников. В этом твердо убеждена Анна Бордак, которая 13 лет остается верной избранному пути и изо дня в день спешит на любимую работу, чтобы оказать помощь на дому тем, кто в этом особенно нуждается.

Сегодня – День работников социальной защиты
Анна Бордак

Труд работников социальной службы в реалиях современной жизни, согласитесь, очень важен и нужен. Соцработники, подчас забывая о собственных проблемах и заботах, окружают вниманием самые незащищенные категории граждан, среди которых одинокие и одиноко проживающие пожилые люди, инвалиды, ветераны и те, кто особенно нуждается не только в соцзащите и поддержке государства, но и в простом человеческом участии. Соцработник – это призвание, достойное людей неравнодушных, с открытой душой и добрым сердцем. А большинство из них – это женщины, на хрупкие плечи которых ложатся проблемы их подопечных. Как они справляются с ними, рассказывает наша сегодняшняя героиня.

– Видимо, судьбой было уготовано, чтобы я пошла по этому пути. И сегодня нисколько об этом не жалею, – делится Анна Бордак. – В свое время для себя выбрала профессию швеи, получив соответствующее образование. Отработав 10 лет в швейном цеху и попав под сокращение, передо мной встал вопрос поиска новой работы. Благо, знакомая предложила попробовать себя в роли социального работника. Ухватившись за эту идею, я отправилась в территориальный центр социального обслуживания населения. О специфике обслуживания на дому знала не понаслышке, так как у самой были пожилые родители, поэтому никаких трудностей у меня не возникло. Начинала работу с обслуживания 17 человек на уваровичской территории, причем за день нужно было побывать и в Уваровичах, и в Руденце. И я справлялась и все успевала, при этом и про домашние обязанности также не забывала. Сейчас, когда за плечами столько лет работы, стало гораздо проще все совмещать, опыт дает о себе знать. Вообще, за это время я смогла изучить запросы и потребности своих подопечных, что значительно все упрощает.

Женщина уверена, что умение выслушать и прочувствовать каждую ситуацию – это качество, без которого невозможно работать с людьми.

– Видели бы вы, с каким нетерпением и радостью меня встречают мои бабушки и дедушки, ведь я для них, по сути, стала самым близким человеком, – отмечает социальный работник. – Всеми своими радостями и тревогами они делятся со мной. Поговорить с ними, поддержать, одобрить или даже пожурить порой важнее для них, чем уборка в доме или приготовление пищи. Одним словом, без простого человеческого участия в нашем деле не обойтись. Поэтому прихожу в дом к своим подопечным с улыбкой и открытой душой.

Анне Ивановне не раз предлагали сменить работу, но она всегда отвечала отказом. Она не может подвести тех, для кого так нужна, кто ее ждет, кому дарит веру в человеческое добро и милосердие. По ее признанию, чтобы быть социальным работником, нужно обладать врожденной любовью к людям, закрывать глаза на недостатки характера или плохое настроение, а принимать человека таким, какой он есть. Может, поэтому к ней и тянутся люди.

Хотелось бы добавить, что благодаря чуткости и вниманию социальных работников, готовности разделить с другими радость и печаль, прийти на помощь в трудную минуту, умению успокоить и найти нужные слова жизнь стариков, инвалидов и одиноких людей становится чуточку легче и наполняется новым смыслом, ведь они не забыты и рядом с ними те, кто готов подставить им свое, пусть даже и хрупкое, плечо.

Наталья МАКСИМОВА
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Доброта и неравнодушие – главные ценности социальных работников. В этом твердо убеждена Анна Бордак, которая 13 лет остается верной избранному пути и...
 
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