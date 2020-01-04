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Установлена личность женщины, останки которой нашли в Свислочи

05.01.2020 17:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции установили личность женщины, останки которой были найдены 2 января в Свислочи. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

Сегодня в полдень в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность погибшей. Также обнаружено ее тело.

В настоящий момент продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, сообщает МВД и благодарит СМИ и неравнодушных граждан, которые откликнулись на просьбу за оказанную помощь.

2 января во время очистных работ коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку. В ней находились останки конечностей человека. Позже правоохранители сообщили, что это останки женщины.

Милиция опубликовала фото найденной в Свислочи сумки и просила помощи у очевидцев в поиске ее хозяина.

 
 
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Сотрудники милиции установили личность женщины, останки которой были найдены 2 января в Свислочи. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
 
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