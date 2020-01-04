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Установлена личность женщины, останки которой нашли в Свислочи
05.01.2020 17:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники милиции установили личность женщины, останки которой были найдены 2 января в Свислочи. Об этом
Сегодня в полдень в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность погибшей. Также обнаружено ее тело.
В настоящий момент продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, сообщает МВД и благодарит СМИ и неравнодушных граждан, которые откликнулись на просьбу за оказанную помощь.
2 января во время очистных работ коммунальники
Милиция
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Сотрудники милиции установили личность женщины, останки которой были найдены 2 января в Свислочи. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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