В гости к сказке. В Мирском замке прошёл детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран (фоторепортаж)

Источник материала: Полымя

Праздничные дни в самом разгаре, а это значит, что пора чудес и новогоднего волшебства продолжается. И где можно ощутить это лучше, нежели в настоящем замке?.. Сегодня, 5 января, более полусотни юных дам и кавалеров окунулись в сказку «Щелкунчик и Мышиный король», почувствовав себя настоящими принцами и принцессами на ежегодном Рождественском балу. Танцы и хороводы, игры и подарки — всё это стало ещё одним доказательством того, что мечты сбываются. Нужно лишь одно — в них верить.









































































Виктория КОСТЮК

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