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В гости к сказке. В Мирском замке прошёл детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран (фоторепортаж)

05.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Праздничные дни в самом разгаре, а это значит, что пора чудес и новогоднего волшебства продолжается. И где можно ощутить это лучше, нежели в настоящем замке?.. Сегодня, 5 января, более полусотни юных дам и кавалеров окунулись в сказку «Щелкунчик и Мышиный король», почувствовав себя настоящими принцами и принцессами на ежегодном Рождественском балу. Танцы и хороводы, игры и подарки — всё это стало ещё одним доказательством того, что мечты сбываются. Нужно лишь одно — в них верить.

В гости к сказке. В Мирском замке прошёл детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран (фоторепортаж)

В гости к сказке. В Мирском замке прошёл детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран (фоторепортаж)

В гости к сказке. В Мирском замке прошёл детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран (фоторепортаж)

В гости к сказке. В Мирском замке прошёл детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран (фоторепортаж)

В гости к сказке. В Мирском замке прошёл детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран (фоторепортаж)

В гости к сказке. В Мирском замке прошёл детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран (фоторепортаж)

В гости к сказке. В Мирском замке прошёл детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран (фоторепортаж)

В гости к сказке. В Мирском замке прошёл детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран (фоторепортаж)

В гости к сказке. В Мирском замке прошёл детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран (фоторепортаж)

В гости к сказке. В Мирском замке прошёл детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран (фоторепортаж)

В гости к сказке. В Мирском замке прошёл детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран (фоторепортаж)

В гости к сказке. В Мирском замке прошёл детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран (фоторепортаж)

В гости к сказке. В Мирском замке прошёл детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран (фоторепортаж)

В гости к сказке. В Мирском замке прошёл детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран (фоторепортаж)

В гости к сказке. В Мирском замке прошёл детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран (фоторепортаж)

В гости к сказке. В Мирском замке прошёл детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран (фоторепортаж)

В гости к сказке. В Мирском замке прошёл детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран (фоторепортаж)

В гости к сказке. В Мирском замке прошёл детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран (фоторепортаж)

Виктория КОСТЮК
Фото автора

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Теги: Гродно
 
 
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Праздничные дни в самом разгаре, а это значит, что пора чудес и новогоднего волшебства продолжается. И где можно ощутить это
 
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