Жители и выходцы из Логишина рассказали, что значит для них их малая родина

Источник материала: Полесская правда



Закончился 2019 год – второй в трехлетии Года малой родины, но жители и выходцы из Логишина, учащиеся Логишинской средней школы очень старались сделать так, чтобы в их родном уголке, который взрастил их и отправил в большое плавание под названием «Жизнь», все только начиналось. Сегодня они делятся своими мыслями о том, что значит для них их малая родина – городской поселок Логишин.

Янина Богданович,

учитель русского языка и литературы Логишинской средней школы:

– Родной незабываемый край! Тихая моя родина! Здесь я сделала первые шаги в жизнь, в профессию. Здесь я открыла первые детские тайны, изведала первую горячую боль, первые радости и увлечения…

Скромная моя родина! О ней мои самые яркие и трогательные воспоминания. Сюда, где бы я ни была, вела меня дорога. Для меня здесь и сегодня неиссякаемый родник сил, энергии, вдохновения, света, доброты, искренности, красоты, без которых невозможно жить по-настоящему.

Добрая моя родина! Это терпеливые, чуткие люди – мои земляки, и в первую очередь мои родители и мои учителя, от которых я взяла с собой в дорогу настойчивость, силу воли, уважение к работающим людям, любовь к Отчизне.

Светлая моя родина! Это мои ученики, такие разные, серьезные и озорные, прилежные и не очень, внимательные и непоседливые, которым я несу свет своей души, стараясь взрастить в них чувство любви к Родине. Пусть удивительное чувство Родины живет в их сердцах, защищает их от пошлости и злобы, вселяет веру и любовь, утверждает в душе верность и нежность.

Людмила Гусина,

заведующая Логишинской горпоселковой библиотекой:

– В библиотеке ведется работа по сбору и сохранению фольклорного материала местности, написана и постоянно обновляется летопись поселка, формируется краеведческий фонд библиотеки, записываются воспоминания старожилов о поселке, о знаменитых людях. Все эти материалы представлены на краеведческой выставке «Глыбінка Палесся – мой любы Лагішын». На нашей логишинской земле побывали Николай Гумилев, Адам Станислав Нарушевич, о Логишине писала Мария Конопницкая. Здесь начали свою литературную деятельность Валентина Гидревич, Сергей Дубновицкий – лауреат литературной премии имени Григория Галицкого в номинации «Лучшие стихи для детей» в 2014 году. В фойе библиотеки часто можно увидеть выставки работ народного творчества местных мастеров Аллы Колесникович, Галины Наумович, Надежды Король, Ольги Демчило, Анны Цеван, Карины Азоян. Мы по праву гордимся историей своего поселка. И даже те, кто покидает родной поселок, связав судьбу с другими городами и селами, всегда с гордостью говорят: «Я из Логишина»…

Роман Королевич,

учащийся 5 класса:

– Куйбедович, Пискунович, Припутневич, Стефанович, Татаревич, Шелестюкович… В нашем поселке все меньше становится носителей таких фамилий. К сожалению, исчезают целые семьи, роды. Я горжусь, что принадлежу к старинному роду Королевичей. Мои предки были коренными логишинцами и на протяжении веков жили на логишинской земле. Среди них известные ученые, врачи, учителя, пекари, строители. Постараюсь и я с честью нести по жизни фамилию Королевич.

Ангелина Попека,

учащаяся 5 класса:

– Возвращаясь из школы, я всегда прохожу по улице Ленина, часто останавливаюсь у братской могилы. Читаю фамилии на постаменте и представляю, какой ценой был завоеван мир. Я так хочу, чтобы мой родной край никогда не знал войны, а поселок наш становился с каждым годом краше.

Роман Стефанович,

учащийся 10 класса:

– В Логишине жили мои деды и прадеды. Я – коренной логишинец, потомок старинного рода Стефановичей. Примером во всем для меня является мой прадедушка, Стефан Иосифович Стефанович. В годы Великой Отечественной войны он защищал родную землю, неоднократно был ранен, имеет много правительственных наград. В мирное время Стефан Иосифович работал в колхозе «Беларусь». Мой прадедушка вырастил и воспитал пятерых детей. Светлая память о нем живет в сердцах логишинцев.

Анна Попека,

учащаяся 10 класса:

– Уже стало традицией, что молодожены в день бракосочетания приходят в сквер в центре Логишина к памятнику воинам и партизанам, погибшим при освобождении поселка. Школьники ухаживают за ним, а также за памятным знаком в честь 15-ти жителей Логишина, заживо сожженных фашистами в 1943 году. Украшением поселка являются архитектурные памятники конца 19 – начала 20 веков: Спасо-Преображенская церковь и костел святых Петра и Павла. Логишин имеет свой герб, на котором изображен волк на лосиных ногах с лисьим хвостом. Герб Логишина в числе 123-х утвержденных гербов городов и поселков Беларуси внесен в Государственный геральдический регистр Беларуси.

Людмила Стефанович,

заместитель директора по воспитательной работе Логишинской СШ:

– К 150-летию образования в г.п. Логишин приходило множество видеопоздравлений от выпускников школы разных лет – из Сингапура и Германии, США и Канады, Великобритании и Италии, Польши и России. Алена Маркевич, Татьяна Середич, Марина Пекун, Валентина Батт, Ольга Лобачевская, Ирина Бухорская – они помнят свою Родину, интересуются ее достижениями. Не забывают родной поселок и те, кто уехал отсюда, но недалеко (в пределах республики), возвращаются с добрыми делами для любимого уголка, для родной школы. Директор ЧУП «Авантажтрейд» Юрий Иванович Федкович помог приобрести новые пар-ты, индивидуальный пред-приниматель Михаил Михайлович Корницкий подарил спортивный инвентарь для учебных и внеклассных занятий. В силах каждого человека сделать свою малую родину немного лучше. Яркий пример тому – благоустройство поселка теми, кто родился и проживает здесь. На территории Логишинского сельсовета, где когда-то была забытая криничка, появился настоящий природный комплекс, куда сегодня за целебной водой приезжают из других селений. Улицы поселка с каждым годом становятся краше.

Владислав Колесникович,

учащийся 10 класса:

– Логишин – место, дорогое моему сердцу, потому что здесь живут мои родные и близкие. Моя бабушка, Алла Павловна, известная на всем Полесье как мастер по плетению из соломы. Она делает из нее цветы, вазы, узоры и многое другое. Также плетет из соломы мой дедушка – Александр Николаевич. Он делает замечательные шляпы и новогодние игрушки. Передалось мастерство и моей маме, Алене Александровне. Она не только умеет делать фигурки и поделки из соломы, она может работать и с лозой, которую переплетает с соломой для придания предмету прочности.

Наталья Новикова,

учащаяся 10 класса:

– Я люблю свой поселок, потому что в нем живут самые дорогие мне люди – мои родители. Моя мама, Ольга Владимировна Новикова, замечательный человек, имеющий чудесную профессию: социальный работник. Она всегда приходит с помощью к нуждающимся. С любовью и теплотой относится моя мама к каждому из своих подопечных (а их у нее 6). Ее доброе сердце отзывается на чужую боль, проблемы, переживания. А неравнодушие, милосердие, душевная чуткость так нужны людям. Я горжусь своей мамой: своим трудом она добавляет искорку тепла и доброты в жизнь моих земляков.

Подготовила Инна УРБАНОВИЧ