Рождественское послание архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия

Источник материала: Полымя





«И достигше непостижимого, возрадовашася»

(Из акафиста Пресвятой Богородице, кондак 5)

Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие

и все верные чада Новогрудской епархии!

Вновь Рождество Христово переносит нас в Вифлеем, где случилось величайшее событие, изменившее весь ход человеческой истории: родился Иисус — Спаситель мира, и небесный хор в духовном восторге прославил Творца, возглашая: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2, 3). Великий и светлый ныне день, о котором святитель Иоанн Златоуст говорил: «Вот наступает праздник, важнейший из всех: кто и назовет его началом всех праздников, тот ничуть не согрешит».

Этого события человечество ждало на протяжении многих тысячелетий. Исполнилось обещание Божие, данное нашим прародителям в Раю. Любовью Божией был вызван из небытия к бытию мир видимый и невидимый, и эта же любовь Божия возрождает ныне падшего человека к вечной жизни. Господь остался верен Своему обетованию, потому что так Он возлюбил мир и каждого из нас, что «отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.З, 3).

Рождество Христово — это начало постоянного присутствия Господа Иисуса Христа в мире, в человеческой истории и в жизни каждого из нас. Для этого он основал свою Святую Церковь и даровал Евхаристию, в которой и заключается реальность единения с Ним. Празднуя великое событие пришествия в мир Богомладенца, постараемся обновить в нашей душе память о постоянном присутствии Бога среди нас. Ощутить его нам помогает чтение Евангелия, участие в Таинствах, исполнение заповедей Господних, служение нашим ближним, которое есть служение Самому Христу и Богу.

Христианская любовь ко всем без исключения людям, честное отношение к своим обязанностям, воздержание, чистота и непорочность, правдивость, простота и незлобие сердца — вот добродетели, которые можем и призваны принести мы в дар родившемуся ради нашего спасения Христу вместо золота, ладана и смирны, которые принесли Ему волхвы как Богу, Царю и Человеку.

В эти преисполненные света Рождественские дни мы скорбим и сожалеем о нарушении церковного мира. Священное Писание учит нас: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф. 12,3). Враг рода человеческого разделяет единокровных и единоверных братьев. Причина этих разделений состоит в том, что некоторые возлюбили более славу человеческую, нежели славу Божию (Ин. 12, 3).

Константинопольский Патриархат нанес глубокую рану всему Православию, приняв в Евхаристическое общение украинских раскольников без покаяния, и даровал томос об автокефалии, так называемой религиозной организации ПЦУ. Не взирая на то, что томос не принес мир украинстей земле и не уврачевал раскол, а лишь усугубил разделение между православными; не взирая на те трудности и скорби, которые стала испытывать каноническая Украинская Православная Церковь в ушедшем году, епископат, священнослужители и православные христиане остались верны Господу и остаются сплоченными вокруг своего Предстоятеля, Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Митрополита, который в таком высоком иерархическом достоинстве, в первую очередь, остается добрым, смиренным, любящим пастырем, призывающим всех к миру и любви ко Христу и друг ко другу. О себе же Блаженнейший говорит скромно, что он всего лишь является Послушником Церкви.

Поэтому в эти святые дни Рождества Христова мы как причастники благодатного соборного единства призваны к молитве за народ украинский, в раздоре пребывающий, дабы пришел он к союзу любви и правды, к миру Христову, оставаясь в лоне канонической церкви, в сохранении единства с Русской Православной Церковью. И только в этом случае: «Господь даст силу народу Своему; Господь благословит народ Свой миром!» (Пс. 28, 3).

Предстоящий 2020 год ознаменован юбилейными датами в нашей Богом хранимой Белой Руси. По милости Божией, мы находимся в преддверии 550-летия со времени чудесного явления Жировичской иконы Божией Матери, 500-летия явления Самой Пречистой Богородицы и повторного обретения Ея иконы после разрушительного пожара, а также 500-летия со времени основания Жировичского Успенского мужского монастыря.

Икона Божией Матери «Жировичская» широко известна и почитается во всем христианском мире как самый маленький, нерукотворный чудотворный образ Богородицы, вмещающийся в человеческой ладони. Но духовное значение этого образа для Святой Церкви и для всех притекающих на поклонение к нему невозможно ограничить никакими земными описаниями.

Свидетельством важности, всеправославного признания и высокой духовной значимости величайшей белорусской святыни является намерение прибытия в дни торжеств 18-20 мая в Белую Русь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, членов Священного Синода Русской Православной Церкви и других иерархов Поместных Православных Церквей. Сердечно приглашаю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, разделить радость предстоящего события и посетить Жировичскую обитель, являющуюся белорусским Домом Пресвятой Богородицы в дни празднеств или в другое время юбилейного года.

Возлюбленные о Господе пастыри, честное иночество и вся паства Новогрудской епархии! От полноты торжествующей души поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новолетием. Да благословит милостивый Господь венец наступающего лета Своею благостию к Церкви и нашему земному отечеству, и да поможет нам начать жизнь новую, истинно христианскую, достойную временного счастья и блаженной вечности. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа» (Гал. 1, 3).

ГУРИЙ,

архиепископ Новогрудский и Слонимский,

наместник Жировичского Успенского монастыря,

ректор Минской духовной семинарии