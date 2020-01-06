Православные празднуют Рождество Христово. Их в стране - большинство

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 7 января, православные верующие празднуют Рождество Христово.





Большинство белорусов — православные. По данным многочисленных исследований , которые проводились в 2000−2010 годах, православных у нас 50−65% населения, католиков — 7−9%, 0,5−0,7% — протестантов, 0,2% населения — иудеи, а 0,2% населения — мусульмане.

















По юлианскому календарю Рождество — с 6 на 7 января, кроме Русской, отмечают также Сербская, Иерусалимская, Грузинская и Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

















При этом остальные поместные православные церкви празднуют Рождество, как и католики, — с 24 на 25 декабря. Они пользуются Новоюлианским календарем, который совпадает с католическим Григорианским.

















































































В своем рождественском послании митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, отметил, что наша христианская миссия — творить добро не от случая к случаю, но регулярно и постоянно. «В наших силах, с помощью Божией, совершать добрые дела каждый день», — отметил митрополит.