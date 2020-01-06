|
Волонтёры отряда «Доброе сердце» и пионеры Ставокской школы посетили воспитанников приюта в Логишине
07.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» – ежегодное совместное мероприятие ОО «БРСМ» и ОО «БРПО». Ребята посетили детский социальный приют в г.п. Логишин. В этом году самое активное участие в акции приняли волонтеры отряда «Доброе Сердце», члены БРСМ и БРПО. Учащиеся не только подготовили подарки для ребятишек, но и решили сами посетить и поздравить детей. Ребята пели песни, принимали участие в танцевальной программе, шутили, водили хороводы – все происходящее дарило радость, веру в чудеса и доброту.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волонтёры отряда «Доброе сердце» и пионеры Ставокской школы посетили воспитанников приюта в Логишине
> В республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество» приняли участие представители волонтерского отряда «Доброе сердце» и пионеры Ставокской СШ. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)