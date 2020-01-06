Следственный комитет не будет возобновлять расследование по делу об исчезновении Дмитрия Завадского

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет Беларуси заявил об отсутствии оснований для возобновления приостановленного предварительного расследования об исчезновении в 1999 году оператора ОРТ Дмитрия Завадского. Такой ответ 6 января 2020 года получила жена журналиста Светлана Завадская, сообщает DW .



Фото с euroradio.fm

Родственники пропавших бизнесмена Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского подали ходатайство о возобновлении предварительного следствия в конце декабря прошлого года после заявлений экс-бойца СОБРа Юрия Гаравского об участии в похищении и убийстве экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Гаравский также высказывает предположение, что к исчезновению Завадского могли быть причастны бойцы СОБРа. Сам, говорит, тогда в операции не участвовал, у него был выходной, а вот коллег срочно вызвали на работу.

«Лица, осуществившие похищение Вашего мужа, установлены и осуждены за указанное преступление приговором Минского областного суда от 14.03.2002. Мнение Гаравского о похищении Д. Завадского иными лицами, высказанное им в интервью радиостанции „Немецкая волна“, не является основанием для возобновления приостановленного предварительного расследования», — написано в решении Следственного комитета на обращение Завадской.

Женщина назвала такой ответ отпиской и пояснила, что осужденным за преступление против ее мужа вменили в вину только его похищение, а дальнейшая его судьба так и не выяснена.

«Тогда, в 2002 году, все остановилось на том, что похитители передали Диму неким неустановленным лицам, дело об этом было выделено в отдельное делопроизводство, и я просила СК допросить тех, кого назвал Гаравский, чтобы выяснить, что это за неустановленные лица. Но мне дали ответ по другому — уже закрытому делу о похищении», — сказала Светлана Завадская DW. Она намерена обжаловать ответ СК в вышестоящих инстанциях.

В 2002 году Минский областной суд признал виновными в похищении Дмитрия Завадского и лишении его свободы, совершенном в составе вооруженной организованной группы, офицеров спецподразделения «Алмаз» Валерия Игнатовича и Максима Малика. Их приговорили к пожизненному заключению. Своей вины Игнатович и Малик не признавали ни на следствии, ни на суде.

По версии следствия, Игнатович отомстил журналисту за то, что тот рассказал об участии Игнатовича в чеченской войне на стороне боевиков. Сообщалось, что в машине Игнатовича была найдена саперная лопатка, на которой обнаружены «биологические выделения» Завадского. В суде так и не прозвучало, что стало с Дмитрием Завадским: его тело не было обнаружено.

В 2003 году суд Фрунзенского района Минска признал Дмитрия Завадского умершим. В 2006 году было приостановлено расследование по делу об исчезновении Дмитрия Завадского «ввиду необнаружения безвестно исчезнувшего лица».

25 декабря 2019 года стало известно, что Следственный комитет возобновил уголовное дело по факту исчезновения Юрия Захаренко.