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Следственный комитет не будет возобновлять расследование по делу об исчезновении Дмитрия Завадского
07.01.2020 10:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет Беларуси заявил об отсутствии оснований для возобновления приостановленного предварительного расследования об исчезновении в 1999 году оператора ОРТ Дмитрия Завадского. Такой ответ 6 января 2020 года получила жена журналиста Светлана Завадская, сообщает
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«Лица, осуществившие похищение Вашего мужа, установлены и осуждены за указанное преступление приговором Минского областного суда от 14.03.2002. Мнение Гаравского о похищении Д. Завадского иными лицами, высказанное им в интервью радиостанции „Немецкая волна“, не является основанием для возобновления приостановленного предварительного расследования», — написано в решении Следственного комитета на обращение Завадской.
Женщина назвала такой ответ отпиской и пояснила, что осужденным за преступление против ее мужа вменили в вину только его похищение, а дальнейшая его судьба так и не выяснена.
«Тогда, в 2002 году, все остановилось на том, что похитители передали Диму неким неустановленным лицам, дело об этом было выделено в отдельное делопроизводство, и я просила СК допросить тех, кого назвал Гаравский, чтобы выяснить, что это за неустановленные лица. Но мне дали ответ по другому — уже закрытому делу о похищении», — сказала Светлана Завадская DW. Она намерена обжаловать ответ СК в вышестоящих инстанциях.
В 2002 году Минский областной суд признал виновными в похищении Дмитрия Завадского и лишении его свободы, совершенном в составе вооруженной организованной группы, офицеров спецподразделения «Алмаз» Валерия Игнатовича и Максима Малика. Их приговорили к пожизненному заключению. Своей вины Игнатович и Малик не признавали ни на следствии, ни на суде.
По версии следствия, Игнатович отомстил журналисту за то, что тот рассказал об участии Игнатовича в чеченской войне на стороне боевиков. Сообщалось, что в машине Игнатовича была найдена саперная лопатка, на которой обнаружены «биологические выделения» Завадского. В суде так и не прозвучало, что стало с Дмитрием Завадским: его тело не было обнаружено.
В 2003 году суд Фрунзенского района Минска
25 декабря 2019 года стало известно, что Следственный комитет
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Следственный комитет Беларуси заявил об отсутствии оснований для возобновления приостановленного предварительного расследования об исчезновении в 1999 году...
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