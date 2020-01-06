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Подарки от участников акции «Наши дети» получили воспитанники детского дома семейного типа в Парохонске

07.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Подарки от участников акции «Наши дети» получили воспитанники детского дома семейного типа в Парохонске

Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Владимир Хроленко принял участие в акции «Наши дети». Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал помощник члена Совета Республики Юрий Бушик.

В рамках благотворительной акции «Наши дети» Владимир Хроленко посетил детский дом семейного типа в агрогородке Парохонск. Владимир Федорович совместно с представителями местной власти поздравил многодетную семью Галины Ивановны Савич.

Год назад семья, в которой сегодня воспитываются 10 детей, справила новоселье в построенном для них доме семейного типа. В канун Нового года гости пообщались с гостеприимной хозяйкой, Владимир Хроленко поинтересовался у мамы, нет ли проблем по хозяйству, быту и другим вопросам, предложил в случае необходимости помогать Галине Ивановне и ее детишкам.

Семье Савич вручили нужные в быту подарки: наборы посуды, продукты, а также детские игрушки и сладости.

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходит в Беларуси с 9 декабря по 10 января. Членом Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Владимиром Хроленко закуплено для вручения детям Пинщины 25 подарочных наборов, оказана спонсорская помощь от предприятия в виде стиральной машины для районного детского социального приюта, а на территории Погост-Загородского яслей-сада установлена новогодняя ель.

 
 
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> Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Владимир Хроленко принял участие в акции «Наши дети». Об этом корреспонденту pinsknews.by...
 
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