|
Подарки от участников акции «Наши дети» получили воспитанники детского дома семейного типа в Парохонске
07.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Владимир Хроленко принял участие в акции «Наши дети». Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал помощник члена Совета Республики Юрий Бушик.
В рамках благотворительной акции «Наши дети» Владимир Хроленко посетил детский дом семейного типа в агрогородке Парохонск. Владимир Федорович совместно с представителями местной власти поздравил многодетную семью Галины Ивановны Савич.
Год назад семья, в которой сегодня воспитываются 10 детей,
Семье Савич вручили нужные в быту подарки: наборы посуды, продукты, а также детские игрушки и сладости.
Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходит в Беларуси с 9 декабря по 10 января. Членом Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Владимиром Хроленко закуплено для вручения детям Пинщины 25 подарочных наборов, оказана спонсорская помощь от предприятия в виде стиральной машины для районного детского социального приюта, а на территории Погост-Загородского яслей-сада установлена новогодняя ель.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подарки от участников акции «Наши дети» получили воспитанники детского дома семейного типа в Парохонске
> Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Владимир Хроленко принял участие в акции «Наши дети». Об этом корреспонденту pinsknews.by...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)