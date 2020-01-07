В Дубровно на пожаре погиб человек

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





90-летний пенсионер погиб на пожаре дома в Дубровно.

Сообщение о задымлении в доме по улице Гончарной поступило 6 января в 9.10. На момент возникновения пожара хозяин находился внутри. Во время разведки работники МЧС в бессознательном состоянии вынесли из задымленного дома пенсионера. После реанимационных мероприятий бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. Огнем в доме повреждены стены, потолочное перекрытие и имущество.

Проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки.

Уважаемые жители Дубровенщины!

Сотрудники Дубровенского РОЧС, просят вас использовать, только исправное печное оборудование и электроприборы заводского изготовления, так как нарушение правил эксплуатации может привести к трагическим последствиям.

Александр БЕЛКИН, Дубровенский РОЧС.