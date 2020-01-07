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В Дубровно на пожаре погиб человек

08.01.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровно на пожаре погиб человек

90-летний пенсионер погиб на пожаре дома в Дубровно.
Сообщение о задымлении в доме по улице Гончарной поступило 6 января в 9.10. На момент возникновения пожара хозяин находился внутри. Во время разведки работники МЧС в бессознательном состоянии вынесли из задымленного дома пенсионера. После реанимационных мероприятий бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. Огнем в доме повреждены стены, потолочное перекрытие и имущество.

Проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки.
Уважаемые жители Дубровенщины!
Сотрудники Дубровенского РОЧС, просят вас использовать, только исправное печное оборудование и электроприборы заводского изготовления, так как нарушение правил эксплуатации может привести к трагическим последствиям.
Александр БЕЛКИН, Дубровенский РОЧС.

 
 
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90-летний пенсионер погиб на пожаре дома в Дубровно. Сообщение о задымлении в доме по улице Гончарной поступило 6 января в
 
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