В Минской области за пять лет число многодетных семей выросло на 43%

Источник материала: Единство

Будет производиться работа по государственной поддержке семей, воспитывающих детей, а также повышению престижа материнства. Постепенно растет число многодетных семей: за 5 лет их количество увеличилось на 43% и в настоящее время превысило около 18 тыс. Ордена Матери удостоены 1 тыс. 988 многодетных матерей, из них 162 - в прошлом году.

В регионе продолжается работа по уменьшению рабочих мест с особыми и вредными условиями труда. За 2019 год их количество уменьшилось на 973 (что составляет 1% от общего числа) с численностью работающих 1,7 тыс. человек. Показатель по уровню безработицы в области составил 0,2% к численности экономически активного населения. В счет брони трудоустроены около 1 тыс. человек, прошли профессиональное обучение и переобучение более 200 человек, 30 человек получили субсидию для организации самозанятости, трудоустроены на вновь созданные рабочие места более 9,7 тыс. человек.

Увеличивается спрос по рабочим профессиям, удельный вес по которым составил 70,1%. На одного безработного в 2019 году приходилось 11,9 вакансии (в 2018 году - 6,9 вакансии). По уровню заработной платы среди регионов страны Минская область стабильно занимает второе место после столицы. Среднемесячная заработная плата за январь-октябрь 2019 года составила Br1 тыс. 83,8. Наибольший уровень среднемесячной заработной платы сложился в Солигорском, Минском районах и Жодино, наименьший - в Березинском и Вилейском районах.

В центральном регионе различные виды пенсий получают 409,4 тыс. человек. В прошлом году перерасчеты трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников на основании указов Президента произведены два раза (с 1 мая и с 1 августа). В связи изменением бюджета прожиточного минимума увеличены размеры минимальных трудовых пенсий и социальных пенсий, а также надбавок и доплат к пенсиям четыре раза (с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября). В результате в 2019 году пенсии по области с начала года выросли на 20,4%, среднемесячный размер пенсии по возрасту в ноябре 2019 года составил Br446,31.

БЕЛТА