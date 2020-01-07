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Самыми активными покупателями живых елей стали жители Минщины

08.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Всего лесхозами было продано 139 996 елей и сосен. А самыми активными покупателями живых елок оказались жители Минской области.

Как рассказали в Министерстве лесного хозяйства, за последние 10 дней до Нового года в Минской области было реализовано 32 128 деревьев.

Но в целом, спрос на пушистые красавицы в нынешнем году снизился. В лесхозах Минской области зафиксировано существенное падение объемов реализации: в нынешнем году они продали примерно на 6 тысяч новогодних деревьев меньше, чем в 2018-м. Это связано, прежде всего, с отсутствием торговых точек лесхозов в столице (из-за введения аукционной системы предоставления площадок). Так, если в прошлом году продукция организаций системы Минлесхоза была представлена в столице более чем на двадцати елочных базарах, то в нынешнем — только на двух, при этом одна из точек принадлежала ГЛХУ «Минский лесхоз», еще одна — Республиканскому лесному селекционно-семеноводческому центру.

Вместе с тем, следует отметить увеличение интереса белорусов к новогодним деревьям в кадках. Напомним, второй год подряд по инициативе Министерства лесного хозяйства в стране проводилась республиканская акция «Сохрани символ праздника». Лесхозы и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр предлагали белорусам приобрести новогодние деревья в кадках, горшках или ящиках, чтобы затем сохранить их до весны (например, на балконе или даче) и высадить их в ближайшем лесничестве во время акции «Неделя леса». Таким образом каждый белорус может внести свой вклад в озеленение малой родины. Активнее всего эту акцию поддержали в Минской области: здесь было реализовано 889 новогодних деревьев в кадках.

https://www.mlyn.by

 
 
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Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь подвело итоги проведения елочных базаров.
 
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