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В Новополоцке ищут молодую женщину: она вышла из торгового центра - и пропала
08.01.2020 11:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция в Новополоцке разыскивает без вести пропавшую 33-летнюю Викторию Головченко. Молодая женщина вышла из торгового центра — и пропала.
Поздно вечером 6 января, около 23.00, женщина вышла из торгового центра «Манеж» в Полоцке — и с той поры о ней ничего не известно.
Приметы: на вид 34 года, рост около 180 см, плотного телосложения, волосы темные ниже плеч.
Была одета: черная вязаная шапка, длинный темный пуховик, легинсы в сине-белые квадраты, высокие сапоги черного цвета. У женщины с собой была черная сумка.
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Поздно вечером 6 января, около 23.00, женщина вышла из торгового центра «Манеж» в Полоцке.
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