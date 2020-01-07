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В Новополоцке ищут молодую женщину: она вышла из торгового центра - и пропала

08.01.2020 11:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция в Новополоцке разыскивает без вести пропавшую 33-летнюю Викторию Головченко. Молодая женщина вышла из торгового центра — и пропала.


Фото: Новополоцкий ГОВД

Поздно вечером 6 января, около 23.00, женщина вышла из торгового центра «Манеж» в Полоцке — и с той поры о ней ничего не известно.

Приметы: на вид 34 года, рост около 180 см, плотного телосложения, волосы темные ниже плеч.

Была одета: черная вязаная шапка, длинный темный пуховик, легинсы в сине-белые квадраты, высокие сапоги черного цвета. У женщины с собой была черная сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщите по телефонам: +375 214 50−70−82, +375 214 50−70−55, +375 29 557−84−62, 102.

 
 
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Поздно вечером 6 января, около 23.00, женщина вышла из торгового центра «Манеж» в Полоцке.
 
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