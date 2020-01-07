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Застроят Понемунь и пустырь на Дубко. Как будет меняться Гродно в ближайшие 10 лет

08.01.2020 17:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно разработали новую редакцию Генерального плана города до 2030 года. Сейчас главный градостроительный документ ждет утверждения президентом. Согласно плану, в Гродно застроят Понемунь, Фолюш и пустырь на улице Дубко, а еще будут развивать Грандичи и Ольшанку, сообщает телеканал «Гродно Плюс».


Фото: @banifacyj, instagram.com

Помимо строительства многоэтажек в двух новых городских микрорайонах, планируется уплотнять и другие территории города. Например, начнут застраивать Понемунь и пустырь вдоль улицы Дубко. Новоселов будут встречать и в микрорайоне Фолюш. Одна часть территории здесь отведена под строительство жилья, другая, прилегающая к береговой линии реки Лососянки, останется рекреационной — то есть здесь останется зеленая зона. Общественные обсуждения по этой территории и ее благоустройству пройдут в конце апреля этого года.

Что касается основного направления развития Гродно — то это стройка в микрорайоне Грандичи. Первые дома здесь начали возводить в августе 2018 года. Сейчас активно застраивается район Грандичи-2, начались строительные работы на районе жилой застройки Грандичи-3, проектируются Грандичи-1 и Грандичи-4.

А вот возращение строительной техники в Ольшанку ожидается примерно через пять лет. Не останутся без внимания и районы усадебной застройки Барановичи, Заболоть и Погораны-Кошевники. Согласно новому Генеральному плану, в ближайшие годы здесь будет активно вестись как многоквартирная, так и усадебная застройка.

— Есть у нас «горячая точка» — это пересечение бульвара Ленинского Комсомола, улицы Дубко, улицы Максима Горького. Так называемый пустырь возле магазина «Фиалка». Здесь было проведено общественное обсуждение архитектурной градостроительной концепции и сейчас с участием инициативной группы жильцов прилегающих домов, идет доработка проектного решения, — рассказала главный архитектор Гродно Ольга Борейко.

Как будет развиваться город, зависит и от самих жителей — у всех желающих есть возможность принять участие в публичном обсуждении проектов детальной планировки районов.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно разработали новую редакцию Генерального плана города до 2030 года. Сейчас главный градостроительный документ ждет утверждения президентом.
 
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