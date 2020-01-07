|
В «ЛИДО» планируют сделать платным туалет. На входе уже установили турникеты
08.01.2020 20:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В «ЛИДО» на улице Кульман установили турникеты у входа в туалет для гостей. Пока они не работают, но скоро пускать в уборную в популярном бистро будут за плату.
Турникеты установили на первом этаже в санузле, у конструкции есть монетоприемник и скан для оплаты бесконтактной картой. Турникеты преграждают лишь путь в туалет. К умывальникам доступ, как и раньше, свободный.
Как удалось узнать TUT.BY, турникеты заработают в течение месяца. Точные сроки пока не определены, как и сумма оплаты. Предполагается, что вход будет стоить не дороже 50 копеек.
В двух других «ЛИДО» туалеты останутся бесплатными. Особенность объекта на Кульман: рядом работают много торговых точек, большой рынок, а на улице — нелегальные торговцы. Вход в туалет решили сделать платным, чтобы ограничить потоки людей в санузле, так как нередко возникали жалобы гостей, что посторонние люди ведут себя непорядочно и не соблюдают правила гигиены.
Напомним, раньше на Комаровке был платный общественный туалет, но потом он закрылся.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В популярном бистро возле Комаровки сделают платным туалет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)