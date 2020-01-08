Беларусь и Европейский союз подписали соглашения об упрощении выдачи виз

Источник материала: Полесская правда



Беларусь и Европейский союз сегодня подписали соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, сообщает БЕЛТА.

Церемония состоялась в Брюсселе. От белорусской стороны подписи под соглашениями поставил министр иностранных дел Владимир Макей. Евросоюз представляли заместитель премьер-министра — министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович (Хорватия сейчас председательствует в Европейском совете) и европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Перед подписанием Давор Божинович напомнил, что стороны вели переговоры с 2014 года. По его словам, визовая статистика говорит о прочных связях между Беларусью и ЕС: в 2018 году почти 700 тыс. граждан подали заявки на получение шенгенской визы, а более 80% выданных виз были многоразовые. «Беларусь — страна с одним из самых высоких показателей выданных шенгенских виз и с одним из наименьших процентов отказов», — обратил он внимание.

Владимир Макей в свою очередь отметил, что стороны старались подписать документы намного раньше, однако по разным причинам это не удалось. Он рассчитывает, что Евросоюз использует все возможности, чтобы временно заморозить стоимость шенгенских виз для белорусов в размере 60 евро до момента вступления в силу подписанного соглашения.

После подписания соглашений в Брюсселе состоялись встречи Владимира Макея с генеральным секретарем Европейской службы внешних действий Хельгой Шмид и европейским комиссаром по бюджету и административным вопросам Йоханнесом Ханом. Дипломаты обсудили развитие сотрудничества в двустороннем формате и на площадке «Восточного партнерства», сообщили в пресс-службе МИД.