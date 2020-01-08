ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Европейский союз подписали соглашения об упрощении выдачи виз

09.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Беларусь и Европейский союз подписали соглашения об упрощении выдачи виз
Беларусь и Европейский союз сегодня подписали соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, сообщает БЕЛТА.

Церемония состоялась в Брюсселе. От белорусской стороны подписи под соглашениями поставил министр иностранных дел Владимир Макей. Евросоюз представляли заместитель премьер-министра — министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович (Хорватия сейчас председательствует в Европейском совете) и европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Перед подписанием Давор Божинович напомнил, что стороны вели переговоры с 2014 года. По его словам, визовая статистика говорит о прочных связях между Беларусью и ЕС: в 2018 году почти 700 тыс. граждан подали заявки на получение шенгенской визы, а более 80% выданных виз были многоразовые. «Беларусь — страна с одним из самых высоких показателей выданных шенгенских виз и с одним из наименьших процентов отказов», — обратил он внимание.

Владимир Макей в свою очередь отметил, что стороны старались подписать документы намного раньше, однако по разным причинам это не удалось. Он рассчитывает, что Евросоюз использует все возможности, чтобы временно заморозить стоимость шенгенских виз для белорусов в размере 60 евро до момента вступления в силу подписанного соглашения.

После подписания соглашений в Брюсселе состоялись встречи Владимира Макея с генеральным секретарем Европейской службы внешних действий Хельгой Шмид и европейским комиссаром по бюджету и административным вопросам Йоханнесом Ханом. Дипломаты обсудили развитие сотрудничества в двустороннем формате и на площадке «Восточного партнерства», сообщили в пресс-службе МИД.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Беларусь и Европейский союз сегодня подписали соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, сообщает БЕЛТА. Церемония...
 
Новости дня
Новости общества
 
Новый загс в Витебске уже строят, а установку памятника княгине Ольге обсудят с горожанами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика