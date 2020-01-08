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В Гродненском зоопарке пополнение: приехали сурикаты, лемур и дикобраз

09.01.2020 10:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненском зоопарке пополнение: сюда недавно приехали сурикаты, лемуры и дикобраз, рассказывает телеканал «Гродно Плюс». Сейчас животные обживаются и находятся на карантине.


Фото: grodnozoo.by

Семья сурикатов — два мальчика и три девочки — переехали из России из Парка птиц «Воробьи». Животные молодые — им всего полгода. В естественной среде живут стаями, заботятся друг о друге. Едят курицу, фрукты, но больше всего нравятся насекомые. И самое важное — температура в их жилище должна быть не ниже 25°C.

— Они очень маленькие пока. В вольер пока их не выпускаем, потому что животные шустрые, активные, любят всякие щели. На завтрак у новоселов — творожок, в обед куриное филе, сырое яйцо и десерт из насекомых, — рассказывает ветеринарный врач Гродненского зоопарка Елена Комарец.

Тепло любит и лемур Глобус, который приехал вместе с семьей сурикатов из России. В конце января после карантина его уже выпустят в вольер. Тогда посетители зоопарка смогут увидеть животное.

— Лемуры — животные социальные. У нас он пока один, но думаем найти ему девочку. В природе они живут группами, ему очень нужно общение, — рассказывает методист Гродненского зоопарка Елена Лоско.

Еще один новичок — дикобраз. Пока тоже на карантине и совсем не хочет показываться людям.

— Мы стараемся ее максимально не беспокоить, аппетит у нее хороший, но любит она есть, когда никто не смотрит. Мы всякие вкусняшки ей оставляем, приходим через полчаса, она все затянула в домик и там тихонько точит. Когда она подрастет, мы подберем ей кавалера из наших дикобразов, ну, а пока будет расти, — говорит Елена Комарец.

Пока в зоопарке пополнения больше не ожидается. Но на весну, говорят сотрудники, большие планы.

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Теги: Гродно
 
 
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Сейчас животные обживаются и находятся на карантине.
 
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