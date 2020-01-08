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В Будславе прохожие спасли бабушку из пылающего дома

09.01.2020 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 8 января спасателям сообщили о горящем доме в агрогородке Будслав Мядельского района (Минская область). До приезда спасателей двое прохожих спасли 90-летнюю пенсионерку, сообщает МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

Все случилось примерно в 14.20. Житель агрогородка Петр Ласица как раз ехал проведать мать и увидел горящий дом на улице Кирова. Сначала он вызвал спасателей, а потом пошел смотреть, есть ли кто-то в доме.

«Зайти внутрь через центральный вход уже было невозможно. Тут подбежал еще один мужчина, Олег Безунович. У окна мы увидели бабушку, толкнули его и помогли пожилой женщине (ей 90 лет. — Прим. TUT.BY) выбраться из горящего дома», — рассказал мужчина.

Пострадавших от пожара нет. Пожар потушили спасатели. Огнем повреждены крыша и стены, вещи в доме.

Предполагают, что причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печей или обогревательных приборов.

 
 
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