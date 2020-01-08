В Бресте наградили победителей и призёров творческого проекта «Добрая дорога!»

Источник материала: Полесская правда

В зале Брестского государственного областного центра молодежного творчества многолюдно. Участники конкурса со своими преподавателями, а некоторые даже с родителями, а также с одноклассниками и одногруппниками собрались на большом мероприятии, посвященном подведению итогов конкурса.

Под дружные аплодисменты на сцену вышла вокальная группа образцовой эстрадной студии «Тарарам». Их задорное исполнение задало тон празднику. Не сходившие с лиц ребят улыбки свидетельствовали, что для них это долгожданный и радостный день.







В течение двух месяцев в управление ГАИ области поступило около тысячи работ. Дети и подростки присылали девизы и фотографии, призывающие к соблюдению Правил дорожного движения и предупреждающие детский дорожно-транспортный травматизм; видео и аниме о безопасном поведении на дорогах, а также рассказывающие о деятельности инспекторов ГАИ и юных инспекторов движения.

Почти три недели в официальной группе ГАИ УВД Брестского облисполкома социальной сети «Вконтакте» длилось интерактивное голосование. Подписчики группы сами решили, кто достоин победы. Лучшее видео по мнению интернет-пользователей принадлежит учащемуся Пинского государственного колледжа искусств Никите Хотименко. Именно ему достался ноутбук. В номинации «Фотография» первое место заняла работа учащейся средней школы № 10 г. Барановичи Виктории Скобли, она получила смартфон «Apple 6+». Девиз учащегося учебно-педагогического комплекса детский сад-начальная школа № 5 г. Бреста Егора Киселя одержал верх среди других работ. Он выиграл гироскутер. «Мы свою цель достигли. Ничто так не запоминается как то, что делается с желанием. Я уверен, что, работая над роликами и придумывая девизы, вы повторили Правила дорожного движения, которыми мы все пользуемся ежедневно. Поэтому я благодарю вас за участие», – обратился к сидящим в зале заместитель начальника УГАИ УВД подполковник милиции Александр Грицко.





Помимо подарков, школьники также получили дипломы управления ГАИ и главного управления по образованию облисполкома, а их родители благодарности областной госавтоинспекции.

Со всех уголков Брестской, а также Минской области на конкурс были присланы конкурсные работы. Каждая из них по-своему интересна и необычна. Фотографии, видео, девизы и аниме совсем маленьких участников удивляли искренностью, а подростков – глубиной мысли и тревогой за то, что будет, если каждый из нас не задумается о своем поведении на дороге. Были и ребята, которые подошли к заданию по-особенному творчески. Одни выжгли девиз на дереве, другие придумали комикс-страшилку. Поэтому ГАИ было принято решение поощрить ряд ребят, чье творчество, по мнению правоохранителей, достойно внимания. Так, еще 27 человек получили благодарности управления ГАИ и подарки, приобретенные при поддержке унитарного предприятия по оказанию услуг «А1».







Затем на сцену пригласили отряд ЮИД средней школы деревни Большие Мотыкалы. За активное участие в творческом проекте ребята получили подарок – тематический ковер, приобретенный при поддержке транспортной компании «Asstra».

После того, как подарки были розданы, всех мальчишек и девчонок ждал сюрприз: встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой возле красавицы-елки, интерактивное представление и большой сладкий стол, организованный благодаря помощи СООО «Перфект», ОАО «Консервно-овощесушильный комбинат» и ЧТУП «Светлана», за которым они смогли познакомиться друг с другом и пообщаться.

Анна Мацкевич

Фото Ильи Помина