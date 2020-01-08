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«Она угрожает нам, детям». После пожара жители дома в Могилеве добиваются выселения асоциальной соседки

09.01.2020 10:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Мы в опасности», — говорят жители многоквартирного дома на улице Королева в Могилеве. 1 января в квартире на 3 этаже произошел пожар. Жильцов подъезда эвакуировали, несколько детей и взрослых попали в больницу с отравлением продуктами горения. Соседи погорелицы говорят, что боятся за жизни свои и детей, — квартира горит не впервые. И просят милицию, чиновников обезопасить несколько десятков людей от женщины, которую, по их мнению, уже ничего не спасет.


Пожар в квартире могилевчанки С. уже четвертый, но первый — такого масштаба, говорят жильцы подъезда. Первые три раза горели постельные принадлежности и матрас. Их женщина с сожителем сами выбрасывали на улицу. В этот раз все было гораздо страшнее: выгорела вся квартира. От вырывающихся из нее языков пламени лопнули стекла у соседей сверху.

Подъезд тоже пострадал. В нем ощущается стойкий запах гари, смешанный с хлоркой — это весь подъезд уже неделю драит общие площади, чтобы убрать последствия пожара. Владелица квартиры в этом не участвует.


Ее соседи сверху и вызвали пожарных 1 января. Алексей Симонович говорит, что они сначала почувствовали запах дыма, потом увидели огонь из квартиры снизу. После звонка спасателям семья хотела выйти на улицу, но подъезд был в таком плотном и удушливом дыму, что им осталось только вернуться в квартиру, закрыть двери, окна и ожидать пожарных, дыша через мокрое полотенце.

— Спасибо спасателям — они приехали буквально за 2 минуты, работали четко, слаженно. Когда нас выводили, ребенку надели кислородную маску, — говорит мужчина.

По его словам, в момент пожара владелица выгоревшей квартиры была очень пьяна — так же, как и ее сожитель. Сосед снизу Даниил добавляет, что дверь женщина открывала с бутылкой водки в руке, а уже на улице, когда всех эвакуировали, оба сокрушались, что в квартире остались еще две бутылки, которые они не успели выпить.


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Соседи вспоминают странную фразу женщины: «Он меня столько раз поджигал, теперь я его подожгла». Как ее воспринимать — как пьяный бред или причину пожара, — соседи не знают. Но очень надеются, что с этим разберутся специалисты. И настаивают: женщина угрожает жизни и здоровью окружающих, она — точнее, ее образ жизни, — опасен для общества.

Семья Симоновичей уже неделю живет в квартире знакомых: дома у них холодно, все еще чувствуется запах гари, и родители волнуются, не навредит ли это ребенку. Потому что других соседей от запаха дыма тошнит — не фигурально. При том, что выходы вентиляции все законопатили. В том числе в квартире погорелицы — это сделали коммунальники, когда через несколько дней им чудом удалось попасть домой к женщине.

— Она снова был сильно пьяна, — вспоминают соседи. — Но дверь открыла.


Так выглядит выгоревшая квартира внутри. Фото предоставлено жителями дома.

8 января в квартиру женщины пытались попасть участковый милиционер, сотрудники МЧС, коммунальники — безуспешно. Квартира была заперта изнутри, но никто на стук не отозвался. На предложение жильцов подъезда вскрыть дверь или вызвать вышку и попасть в квартиру через балкон им ответили отказом — это незаконно.

Представительница ЖЭУ пояснила, что квартира приватизирована, коммунальные услуги оплачены, так что в этом отношении оснований для выселения женщины нет. Милиционер добавил, что вламываться в чужой дом незаконно. Все, что остается, — пытаться достучаться до хозяйки жилья.


Правда, женщина не полноправная хозяйка. Как рассказали соседи — это они выяснили сами, — Н. родила троих детей. Из них двое — в детском доме семейного типа, один — под опекой другого человека. Счета за квартиру как раз и оплачивают опекуны детей. А женщина злоупотребляет спиртным — и серьезно, при этом алименты на детей не платит. Соседи жалуются, что к Н. периодически приходили личности явно асоциальные, но особого дискомфорта остальным не доставляли.

А вот из-за пожаров жильцы дома чувствуют себя как на пороховой бочке и серьезно опасаются за жизни свои и детей. Потому собрали подписи и направили обращение начальнику УВД Могоблисполкома.

«…гражданка является прямым источником угрозы нашей безопасности. В связи с вышеизложенным, руководствуясь абзацем 6 статьи 44 Конституции Республики Беларусь: „Осуществление права собственности не должно противоречить общественной пользе и безопасности, наносить вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц“, мы, нижеподписавшиеся, просим вас оградить нас от гражданки С. любым из возможных способов, таких как: заключение под стражу, направления на принудительное лечение от алкоголизма, принудительное отселение, иное установленное законодательством РБ. Считаем, что гражданка С. представляет прямую угрозу жизни и здоровью всем жителям нашего подъезда», — написали они в обращении.

Соседи переживают: судя по ситуации, механизма реагирования на такие случаи с точки зрения закона не предусмотрено. Но могилевчане готовы создать прецедент, чтобы помочь не только себе, но и тем, кто как и они стал или может стать заложником такой ситуации.

TUT.BY будет следить за развитием событий.

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Теги: Могилев
 
 
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1 января в квартире на 3 этаже произошел пожар. Жильцов подъезда эвакуировали, несколько детей и взрослых попали в больницу с отравлением продуктами горения. Соседи...
 
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