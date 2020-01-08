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Белорусские спортсмены выступят на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне

09.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Белорусские спортсмены выступят на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне

Белорусские спортсмены выступят на III зимних юношеских Олимпийских играх, которые стартуют сегодня на Vaudoise Arena в Лозанне. Церемония открытия начнется в 21.30, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Белорусская делегация будет представлена в пяти видах спорта: биатлон (Дарья Кабишева, Юлия Ковалевская, Виктория Шашкова, Константин Бабуров, Андрей Гаврош, Артем Криленко), горнолыжный спорт (Максим Давыдовский), конькобежный спорт (Варвара Бандарина, Карина Шипуля, Макс Федоров, Андрей Герман), лыжные гонки (Дарья Майорова, Анна Мачехина, Михаил Морозов, Глеб Шакель), хоккей с шайбой — турнир 3х3 (Даниил Карпович, Илья Корзун, Ян Шостак, Андрей Мурашко). Главой белорусской делегации утвержден начальник отдела международных отношений НОК Василий Юрчик.

В соревнованиях, проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета, примут участие 1880 спортсменов (количество юношей и девушек будет равным) из более чем 70 стран, которые будут бороться за медали в восьми видах спорта в 16 дисциплинах: биатлоне, бобслее, керлинге, хоккее с шайбой, санном спорте, фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке, скелетоне, фристайле, горных лыжах, прыжках с трамплина, лыжных гонках, ски-альпинизме, лыжном двоеборье и сноубординге.

III зимние юношеские Олимпийские игры пройдут в Лозанне по 22 января.

Юношеские Олимпийские игры проводятся МОК раз в четыре года. Первые такие состязания состоялись в Инсбруке (Австрия) в 2012 году. В 2016-м мультиспортивный форум принимал норвежский Лиллехаммер.-0-

БЕЛТА

 
 
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Белорусские спортсмены выступят на III зимних юношеских Олимпийских играх, которые стартуют сегодня на Vaudoise Arena в Лозанне. Церемония открытия...
 
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